Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу

Якщо ви досі не визначилися, де провести відпустку, рекомендуємо скористатися маршрутом, який дозволить за кілька днів відвідати дві країни, а також насолодитися відпочинком на морі. Розповідаємо вам, як провести незабутній вікенд у Гданську та Стокгольмі.

Передовсім потрібно придбати квитки. Свої ми купили за півтора місяця до вильоту, що дозволило неабияк зекономити. Відповідно, якщо ви займетеся цим питанням зараз, то зможете наприкінці літа вирушити в мандрівку.

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Маршрут, який ми подолали: Львів – Гданськ – Стокгольм – Варшава – Перемишль – Львів.

Вартість квитків з особи:

Переліт зі Львова до Гданська – 480 гривень;

Літаком з Гданська до Стокгольма – 274 гривні;

Переліт зі Стокгольма до Варшави – 438 гривень;

Автобусом з Варшави до Перемишля – 300 гривень;

Поїздом з Перемишля до Львова – 276 гривень.

Загалом квитки обійшлися у 1768 гривень.

Якщо ви хочете суттєво зекономити на перельотах компанії Wizz Air – станьте учасником їхнього Wizz Discount Club. Він надається для двох пасажирів за 999 гривень на рік або за 1999 гривень (для вас і п'яти попутників). Окуповується такий дисконт за 2-3 подорожі.

Оренда помешкання

Цей пункт не менш важливий, адже виліт зі Львова пізній, а це означає, що посеред ночі шукати хостел або інше бюджетне помешкання буде не так уже й просто. Для того, аби не переживати через те, де ми будемо ночувати, ми вирішили вперше скористатися сервісом оренди апартаментів – Airbnb. За дві ночі в Гданську ми заплатили близько 50 доларів. У таку ж суму нам обійшлася ніч у Стокгольмі.

Наша квартира в Гданську:

Переваги: можливість комфортно заночувати без присутності сусідів по кімнаті, а також можливість готувати їжу, що дозволить суттєво зекономити.

Після бронювання не полінуйтесь заздалегідь зв'язатися з власником квартири, аби по приїзду у вас не виникало проблем із поселенням.

Пригоди у Гданську та шалений штраф

Переліт зі Львова до Гданська не був чимось незвичайним, і воно не дивно, адже ми не вперше подорожуємо літаками. Втім, не полінуємось нагадати про те, що ручна поклажа має відповідати розмірам, які рекомендовані компаніями-перевізниками. Цілком імовірно, що ваш багаж виміряють і змусять доплатити. Така доплата, на секундочку, може вдвічі, а то і втричі перевищувати вартість квитка на літак!

Ручна поклажа Ryanair – 40 см х 20 см х 25 см

– 40 см х 20 см х 25 см Ручна поклажа Wizz Air – 40 см х 30 см х 20 см

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По прильоту, традиційно, проходимо митний контроль. Рекомендуємо вивчити бодай кілька фраз польською або англійською, аби пояснити мету вашого приїзду. Це дозволить значно швидше пройти митників.

Трансфер до міста з аеропорту – звичайний автобус. Назва маршруту N3 – він їздить вночі майже до самісінького центру старого міста. Втім, саме тут на нас чекала справжня підстава. Квитки у Польщі діляться на денні та нічні, але автомат, який їх продає не запропонує вам вночі необхідний квиток. Тут на нас і чекала справжня несподіванка – штраф. І не за безквитковий проїзд, а за подорож нічним автобусом з денним квитком.

Денний квиток коштує 3,4 злотого, а нічний – 4,2. Ціну я вказую, аби ви зрозуміли весь масштаб трагедії.

Отже, сидимо ми в автобусі з цілковитою впевненістю, що все гаразд. До нас підходять контролери і виявляють, що наші квитки денні. Ми, звичайно ж, пояснили, що через неуважність вибрали не ті квитки, але це аж ніяк не впливає на те, що штраф потрібно платити. Нам потрібно було викласти по 136 злотих з особи (приблизно по 950 гривень). На щастя, контролери змилувалися та запропонували нам оплатити штраф лише за одного. Усе цивілізовано. Розрахунок карткою, квитанція, всяке-таке.

Буду відвертим, такий "подарунок" долі неабияк підкосив мій настрій, адже викласти понад половину вартості усіх квитків через свою необережність – не найкраща ситуація, яка може трапитися з мандрівником. Утім, тепер буду значно прискіпливіше ставитися до покупки квитків.

Їхати до міста десь близько години. Це потрібно врахувати, аби не запізнитися на наступний літак, який чекав на нас з самісінького ранку. Вийшли ми на зупинці біля старого міста та поперлися до своєї квартири. Виявилося, вона розташована за хвилину від історичної частини Гданська, що дозволило нам насолоджуватися ним і вночі без переживання, що потрібно буде довго чекати на автобус.

Наступного дня у нас було безліч планів, адже потрібно і Гданськ побачити, і на море з'їздити. Першим ділом ми вирушили до старого міста. Красиво та затишно. Безліч подібних будинків, в які органічно вписані ресторації та крамниці. Вивіски також не б'ють по очах. Нашим би так навчитися робити. Але і тут не обійшлося без несподіванок, які нам не дуже то й сподобалися.

Нічний Гданськ:

Виявилося, що ми прилетіли до Гданська в акурат на свято Божого Тіла. Що це означає для мандрівників? А те, що будуть зачинені всі музеї, а також більшість крамниць. У результаті про покупку халявних харчів ми забули. Потішило, що працювали кілька мережевих супермаркетів, в яких ми і затарилися необхідним провіантом.

Місто побачили – гайда на море. Гданськ, власне, розташований неподалік Балтійського моря, тому було б справжнім злочином, якби ми не скористалися можливістю відпочити на пляжі. Щоб поплавати у морі можна вибрати кілька різних маршрутів. Нам припав до душі Сопот, куди ми й вибралися.

Як дістатися моря у Гданську: купити квиток на електричку SKM до Сопота за 6,5 злотого. Виходите на станції та долаєте десь 700 метрів і можете насолоджуватися морем. Відразу наголошу на тому, що пляж був забитий ущент, тому їхати краще зранку, а не по обіді.

Наступного ранку на нас чекав виліт до Стокгольма. Традиційно їдемо на N3 до аеропорту, але вже цього разу купуємо нічний квиток, адже добиралися ми о 3 ночі. Відразу зазначу, що всередині є низка кафе та навіть McDonald's, що дозволяє випити дешевої кави та навіть перекусити не за всі гроші світу. Гданськ-Стокгольм – політ нормальний!

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Стокгольм – місто людей, які не поспішають

Якщо ви думали, що "допит" для вас завершився на митниці у польському аеропорті, то ми мусимо вас засмутити. У Стокгольмі на вас чекатиме справжнє "детективне розслідування", яке вестимуть митники. По-перше, треба пояснити, для чого ви прилетіли до Стокгольма. По-друге, показати всі-всі зворотні квитки. Я, звичайно ж, маю сумнів, що вас не впустять, якщо ви будете трішки "тупити". Просто будьте готовими до того, що вам ставитимуть безліч питань.

На виході на вас чекає мінімаркет, в якому можна купити щось попоїсти. За 12,9 крони можна взяти 100 грамів страви, яку ви міксуєте самостійно. До прикладу, можете взяти хоч кілограм креветок, хоч кілограм салату. Ідеальний варіант для тих, хто не готовий витрачати всі гроші світу лише на їжу.

Курс валюти: 1 шведська крона – майже три гривні.

До слова, прилетіли ми до аеропорту Скавста. Що це означає? А те, що добирачка від нього до самого Стокгольму займе у вас півтори години на автобусі. Такою є плата за халявні квиточки.

А тепер про найсумніше – трансфер з аеропорту до Стокгольма обійдеться вам у понад 790 гривень у дві сторони. До слова, беріть два квитки відразу, бо так трішки дешевше.

Наступний крок у Стокгольмі – покупка денного проїзного. Він необхідний однозначно, адже одноразова поїздка вам обійдеться у 45 крон, а добовий (картка + поповнення) – 150 крон. Пояснювати більше не потрібно, правда?

До слова, за допомогою добового проїзного можна і на автобусі, і на трамваї, і на метро проїхатися, але найцікавішим тут є саме пором. Так, влаштуйте собі прогулянку по каналах Стокгольма, адже пором – звичайнісінький громадський транспорт.

Відразу зазначу, що одного дня для Стокгольма надзвичайно мало, тому плануйте подорож так, аби залишитися там бодай на дні 3-4. За добу ми встигли погуляти старою частиною міста, поплавати на поромі, побувати на оглядовому майданчику та просто потинятися містом. Не варто забувати й про катання Стокгольмом.

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Стосовно помешкання, то нам шалено поталанило. Ми вселилися не у просто гарну квартиру, яку здають в оренду, а в справжнє помешкання шведів. Просто залишу вам тут фото, аби ви зрозуміли, наскільки нам пощастило. До слова, помешкання розташоване за півгодини їзди від центру міста. А це теж можна вважати справжнім успіхом.

Харчі в Стокгольмі дорогі, тому я наполегливо рекомендую купити щось у Гданську. Втім, не забувайте, що це не повинне бути щось рідке, бо доведеться віддати службі в аеропорту!

Варшава – трансфер додому

Коротко розкажу про те, як зекономити на трансфері з аеропорту Модлін до самої Варшави. До слова, традиційне добирання обійдеться у 19 злотих. Аби зекономити на добиранні зайдіть на сайт ModlinBus. Оберіть дату вильоту і купіть квиток. Завчасне бронювання вам обійдеться у 9 злотих.

У Варшаві ми повечеряли та випили кави та вирушили на автобус. Розписувати добирання з Варшави до Львова не буду, адже там немає нічого особливого. Автобусом і потягом уже нікого не здивуєш.

Загалом подорож вийшла на три з половиною дні, тому для неї зовсім не обов'язково брати відпустку. Не сидіть вдома. Відкривайте для себе нові країни та насолоджуйтесь світом, адже він – прекрасний. Ну і не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ! До слова, для цього можна користуватися нашим додатком і халявним Wi-Fi в аеропортах і автобусах ;)

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