"У тебе завтра х*й стояти не буде": у Конотопі місцеві налякали окупантів відьмами

Весь світ може хіба позаздрити сміливості українців. Наші люди голими руками зупиняють танки та не бояться висміювати ворожих військових. Не став винятком Конотоп, де містяни вирішили залякати окупантів тим, що тут кожна жінка – відьма.

У дуже непрості часи хочеться знаходити бодай хвилинку для сміху. От ми і підігнали для вас відео, яке опублікували на телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Так, мешканці Конотопа обступили російських військових, які заїхали у місто. І якщо окупанти думали, що їх тут будуть обіймати та тішитися їхній присутності, то містяни їх дуже і дуже засмутили. Ба більше, вони ще й погрозили їм відьмами.

Дивіться відео, на якому окупантів лякають відьмами у Конотопі:

Ви взагалі знаєте, де перебуваєте? Це Конотоп! Тут кожна друга жінка – відьма. У тебе уже завтра х*й уже стояти не буде! Я тобі серйозно кажу, – сказав чоловік окупантові.

На відео чути, як люди поруч не можуть стримувати сміху, глузуючи з окупантів.

Раніше у мережі з'явилося відео, де в Херсоні у російського військового відібрали український прапор. Це зробили сміливі місцеві жителі.

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