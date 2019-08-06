Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас

Фахівці назвали головні помилки авіапасажирів, через які може зірватися ваша подорож. Спробуйте ніколи їх не допускати, щоб не довелося просиджувати цілісіньку відпустку вдома.

Аналітики склали перелік найпопулярніших помилок при покупці авіаквитків.

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Однією з найпоширеніших помилок названа плутанина з місяцями. Щоправда, в цьому випадку є надія виправити ситуацію. Для цього необхідно звернутися в пункт покупки квитка і вже вирішувати питання спільно з перевізником.

З лоукостерами, щоправда, такий фокус не пройде. Якщо ж і буде можливість виправити дані, то обійдеться це вам у вартість квитка, а то й більше.

Інша помилка – неправильно написання імені та прізвища у квитку. Попри існуюче правило трьох помилок, воно може працювати не завжди. Навіть одна помилка буває причиною недопуску в літак. Експерти відзначають, якщо у квитку замість "Павло" зазначено "Палво", то з перельотом, швидше за все, проблем не буде, але на рейсах до Китаю або США вони гарантовані. Те ж саме станеться, якщо ім'я і прізвище переплутати місцями.

Часто пасажири пишуть імена українськими буквами в англійській розкладці, отримуючи замість Анна, наприклад, загадкове слово Fyyf. І тут також авіакомпанії приймають різні рішення: пускати пасажира на борт чи ні. Помилково мандрівники вказують і номери паспортів. У цьому випадку помилку виправити досить легко. Деякі перевізники дозволяють вносити коригування на своїх сайтах, дозволяючи пасажиру змінювати номер і навіть тип документа. Перевипуск же квитка з новими даними може бути здійснений тільки за додаткову плату.

Заповнюйте паспортні дані без поспіху

У перельоті, швидше за все, буде відмовлено, якщо переліт виконується зі стикуванням, а пасажир пропустив перший сегмент. У цій ситуації компанія може анулювати квитки по всьому маршруту. Експерти рекомендують мандрівникам, які не скористалися першим рейсом, дзвонити в авіакомпанію і уточнювати, чи можна переоформити квиток таким чином, щоб виключити одну з частин польоту.

Серед інших популярних помилок пасажирів також названі неправильний розрахунок часу стикування рейсу при самостійному плануванні маршруту, і хибно вказані контактні дані пасажира, через що він не може отримати актуальну інформацію про зміну аеропорту або часу вильоту.

Тепер ви знаєте, чого не слід допускати, щоб ваша мандрівка не була зірвана, а відпустка – зіпсована. Бережіть себе та свої гроші!

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