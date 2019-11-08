Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені

Туристи, які уже кілька разів побували в Європі, все частіше починають задумуватися про оренду машини за кордоном. Адже мандрівка з нею стає набагато цікавішою та дає більші можливості. Дізнайтеся, про що варто знати та на що звернути увагу при оренді машини в Європі.

Оренда автомобіля сьогодні – це не розкіш, а один з найбільш зручних і економних способів пересування в тих країнах, де громадський транспорт неймовірно дорогий. Взяти на прокат машину набагато вигідніше, ніж витрачати гроші на автобуси, трамваї чи метро. Тому сьогодні розповідаємо про основні моменти та особливості оренди авто в Європі, на які варто звернути увагу, щоб не допустити помилок.

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Як орендувати авто в Європі

Механізм оренди машини в Європі

Пошук найкращих пропозицій в потрібному місті на ваші дати. Бронювання авто на сайті. Забрати машину в призначеному місці в обумовлений час. Насолода подорожжю. Здача машини по завершенню терміну оренди.

Які документи потрібні для оренди авто

Закордонний паспорт

Водійське посвідчення

Кредитна картка (картка для оренди авто за кордоном повинна бути оформлена на ім'я водія , крім цього, важливою деталлю є те, що ім'я має бути вказане безпосередньо на кредитці).

, крім цього, важливою деталлю є те, що ім'я має бути вказане безпосередньо на кредитці). Ваучер (підтвердження бронювання через інтернет).

Деякі компанії вимагають, щоб водій досяг 21-річного віку, а деякі дозволять взяти в оренду машину кермувальнику з більшим стажем. Так, водіям до 25 років деколи доводиться платити додаткову суму.

Умови оренди мошини за кордоном

5 лайфхаків, які допоможуть з орендою авто

#1

Щоб зручно і без проблем подорожувати Європою на авто, завантажте попередньо кілька навігаторів. Добре працює навігатор у Google Maps і Maps.me з попередньо завантаженими картами.

#2

Найкраще орендувати автомобіль не по прибуттю, а заздалегідь через інтернет, порівнявши ціни у різних компаніях. Крім цього, дешевше вам обійдеться оренда на 7 днів, ніж на 5-6.

#3

Щоб недорого взяти на прокат машину, під час пошуку вказуйте місце посадки аеропорт, а не центр міста.

Найвигідніше вказувати аеропорт, як початкове місце посадки

#4

Для того, аби уникнути неприємних нюансів стосовно пошкодження авто, потрібно уважно оглянути машину. Усі знайдені ушкодження обов'язково відзначте в акті огляду автомобіля. Рекомендується завжди знімати машину на відео. Обійти автомобіль по колу, зняти з усіх боків, стан салону, даху, обов'язково приділити увагу шинам, склу та відзначити рівень палива.

#5

Дозволені дороги. Тут мається на увазі, що при оренді авто за кордоном в договорі буде прописано, якими шляхами ви можете їздити. Можливо, їзда по грунтових дорогах буде заборонена. Якщо при їзді по заборонених шляхах ви пошкодите автомобіль, то страховка в цьому випадку діяти не буде. Будьте уважні!

Авто відкриває більше можливостей у подорожі

10 компаній, де можна орендувати машину в Європі

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В яких компаніях брати машину в оренду

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