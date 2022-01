В оновленому складі: The Rasmus представили драйвову пісню для Євробачення-2022

Легендарний фінський гурт The Rasmus презентував нову пісню Jezebel. Колектив планує з нею брати участь у відборі Євробачення-2022.

У фінському національному відборі на Євробачення зараз безумовним фаворитом є гурт The Rasmus з піснею Jezebel, яку вони презентували 17 січня. Звичайно, зараз рано говорити про те, чи принесе їм ця пісня перемогу, але якщо все-таки вони опиняться на Євробаченні, прохід у фінал їм гарантований, пише wiwibloggs.

У написанні треку взяв участь продюсер та музикант Деймон Чайлд, який писав музику для Bon Jovi (Livin' on a Prayer), Alice Cooper (Poison) та Kiss (I Was Made For Loving You) та багатьох інших гуртів, а також продюсував альбом The Rasmus Black Roses.

Крім того, у складі колективу відбулися серйозні зміни. З групи пішов співзасновник гурту та гітарист Паулі Рантасалмі. Його замінила талановита гітаристка та вокалістка Емілія "Емппу" Сухонен.

