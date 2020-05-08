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Відома українська ведуча показала сталевий прес

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Людмила Барбір - фото 1
Людмила Барбір / instagram

Людмила Барбір – одна з найкрасивіших телеведучих на українському телебаченні, яка вразила публіку своїми виступами в шоу Танці з зірками. Тепер красуня підкорила мережу своєю фігурою!

Телезірка активний користувач Instagram, де серед іншого пропагує здоровий спосіб життя і ділиться результатами своїх тренувань. Так, нещодавно Людмила опублікувала в мережі нове фото, на якому похвалилася ідеальним пресом.

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За словами Барбір, її ідеальні форми – це результат тренувань і збалансованого харчування. Так, телеведуча зізналася, що не їсть цукор, борошняні продукти, харчуються 5 разів на день і п'є 2,5 літра води щодня.

"До сезону топів і коротких суконь залишається не так багато часу, а щоб повернути собі спортивну форму після зимових свят і карантину, треба добряче попрацювати. Правильне, збалансоване харчування і регулярні фізичні навантаження творять чудеса. Але без серйозної мотивації, самодисципліни і формування звички – нічого не вийде. Знаю з власного досвіду. Неодноразово перевіряла", розповіла телезірка, а також докладно описала свій спосіб життя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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