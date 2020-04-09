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Весь в татуся: позашлюбний син Шварценеггера вражає своєю фізичною формою
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Джозеф Баена – син Арнольда Шварценеггера і його колишньої домробітниці Мілдред Баена. Він народився у 1997 році, коли актор перебував в офіційному шлюбі. Актор приховував факт батьківства від своєї дружини Марії Шрайвер аж до 2011 року. Гляньте на Джозефа, який упевнено йде по стопах батька!
Як і батько, Джозеф захоплюється спортом. Торік він відкрив свій перший фітнес-клуб, який отримав назву Joe's Gym. Відтоді в Instagram хлопця стало ще більше фотографій його накачаного тіла. Батько таку поведінку, звичайно ж, схвалює. У минулому бодібілдер Арнольд і сам часто заходить до зали до сина.
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Вчора Джозеф поділився в Instagram черговим знімком, на якому повторює знамениту стійку батька. Фотографія моментально розлетілася мережею й отримала сотні захоплених коментарів.
У 2011 році Шварценеггер розлучився з дружиною Марією Шрайвер. Тоді ж стало відомо про його позашлюбного сина Джозефа. Відтоді Арнольд відкрито говорить про минуле:
"Я чимало напартачив і зробив боляче жінці, яка підтримувала мене більше всіх. Але концентруватися на болю не хочу – минулого все одно не зміниш. Значно важливіше намагатися зробити кращим своє майбутнє і бути хорошим батьком своїм дітям. Я дивлюся на п'ятьох дорослих людей, які з'явилися на світ завдяки мені, і бачу, що у кожного своє чудове життя. Якщо раніше я дбав про них, то тепер уже ці хлопці приходять до мене в лікарню після операцій. Взагалі, діти – найкращі ліки проти смерті. Після клонування, звичайно. (Сміється.) Саме завдяки їм ми продовжуємо життя. Чорт візьми, та вони навіть кращі за клонів!"
У Шварценеггера є четверо дітей від Марії Шрайвер: 30-річна Кетрін, 28-річна Христина, 26-річний Патрік і 22-річний Крістофер. А також 22-річний син Джозеф від Мілдред Баена.
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