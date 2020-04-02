Роналду показав сталеві кубики: мотивація для кожного

Зірковий нападник туринського клубу "Ювентус" і національної команди Португалії Кріштіану Роналду поділився з шанувальниками пікантною фотографією.

Знімок футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, на фото Роналду притулився до стіни і заплющив очі.

Читайте також: Дворічний син Мессі показав, як потрібно качати прес: кумедне відео

"Вдих, видих. Залишайтеся активними", – таким підписом супроводив фото Кріштіану. Також знаменитість закликав людей залишатися вдома через пандемію коронавірусної інфекції в світі та допомагати співробітникам охорони здоров'я, які ризикують своїми життями, щоб врятувати інших.

І ще: Роналду придбав неймовірну Bugatti за 9,5 мільйона євро