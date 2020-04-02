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Роналду показав сталеві кубики: мотивація для кожного

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Роналду - фото 1
Роналду / instagram

Зірковий нападник туринського клубу "Ювентус" і національної команди Португалії Кріштіану Роналду поділився з шанувальниками пікантною фотографією.

Знімок футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, на фото Роналду притулився до стіни і заплющив очі.

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"Вдих, видих. Залишайтеся активними", – таким підписом супроводив фото Кріштіану. Також знаменитість закликав людей залишатися вдома через пандемію коронавірусної інфекції в світі та допомагати співробітникам охорони здоров'я, які ризикують своїми життями, щоб врятувати інших.

І ще: Роналду придбав неймовірну Bugatti за 9,5 мільйона євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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