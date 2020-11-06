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Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
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Британський сайт Buzz Bingo назвав актрису, котра найчастіше лається в кіно. Виявилося, що саме Емілі Блант – зірка, котра любить сипати лайкою у кадрі. За підрахунками, персонажі американської актриси матюкалися 81 раз. Причому, 33 в одному фільмі – "Дівчина в потязі" режисера Тейта Тейлора.
Другу позицію "красномовних" актрис посідає зірка трилогії "Голодні ігри" Дженніфер Лоуренс. На її рахунку 75 випадків, коли вона матюкнулася в кіно.
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Третє місце за комедіанткою Леслі Манн ("Інша жінка", "Татові знову 17", "В активному пошуку"). Її загальний показник – 70!
Також у десятку актрис, які найчастіше матюкаються в кіно, увійшли Френсіс Макдорманд, Вайнона Райдер, Жюлі Дельпі, Міла Куніс, Крістен Віг, Дженніфер Лопес, а також Бел Паулі.
Трейлер фільму "Дівчина у потязі", у якому Емілі Блант матюкнулася 33 рази:
Раніше провели аналогічний аналіз, аби виявити імена акторів, які найчастіше матюкаються у кадрі. Ми не надто здивовані, що чоловіки лаються значно частіше у кадрі. А перше місце у рейтингу посів Джон Хілл, який 376 разів матюкався в кіно. Друга позиція за Леонардо Ді Капріо, в якого на рахунку 361 матюк. Бронзу отримав Семюель Л. Джексон. Він 301 раз матюкнувся у кадрі. До слова, останній раніше виклав у мережі кумедне відео, на якому показав, як потрібно правильно лаятися.
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