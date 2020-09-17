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Семюель Л. Джексон вчить матюкатись різними мовами: українською також (відео)

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Семюель Л. Джексон лається українською - фото 1
Семюель Л. Джексон лається українською

Голлівудський актор Семюель Л. Джексон, відомий своєю лайкою на екрані, вирішив навчити шанувальників матюкати 15 мовами, серед яких і українська. Здається, такого різнобарв'я з уст зірки ніхто не очікував.

Знаменитий американський актор Семюель Л. Джексон вже встиг стати експертом з нецензурних висловів у Голлівуді, адже всі його герої на екрані не лізуть за словом до кишені. Нещодавно цю рису перебрав і він, адже зняв відео, на якому читає лайки на 15 мовах світу.

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І це не спосіб створити "вірусне" відео, адже ще 14 вересня актор запропонував американським підписникам зареєструватись для участі у майбутніх виборах президента США. Якщо ж кількість зареєстрованих перетне позначку у 2 500, то він навчить шанувальників лаятись кількома мовами. Звісно ж, довго чекати не довелось: у новому ролику Джексон вживає матюкливі висловлювання чеською, ісландською, в'єтнамською, українською та іншими мовами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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