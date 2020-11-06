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На Netflix вийшов перший мультфільм з українським дубляжем

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Губка Боб: Втеча Губки - фото 1
Губка Боб: Втеча Губки

В каталозі стрімінгової платформи Netflix з'явився мультфільм з українським дубляжем. Тепер "Губка Боб: Втеча Губки" можна дивитися з української аудіодоріжкою і субтитрами.

Як повідомляється, дубляж мультфільму "Губка Боб: Втеча Губки" робила українська студія LeDoyen Studio спочатку для кінотеатрального релізу. Так, передбачалося, що мультфільм вийде на великі екрани у цьому році, але через пандемію його випустили на онлайн-платформі. Netflix придбав права на покази мультфільму разом з українським дубляжем.

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Вперше про те, що 2 українські студії озвучення – "Postmodern Postproduction" і "Так Треба Продакшн" – будуть дублювати проєкти Netflix, стало відомо в кінці вересня. Вони приєдналися до програми Netflix Post Partner Program, яка передбачає партнерство із зарубіжними студіями для адаптації контенту на локальному рівні.

На Netflix вийшов перший мультфільм з українським дубляжем - фото 433731

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Джерело: itc
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