Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото

  • 63
фільми з Еммою Стоун - фото 1
фільми з Еммою Стоун

6 листопада відома кіноакторка Емма Стоун святкує день народження: їй виповнюється 32 роки! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Еммою Стоун за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Еммою Стоун, яка стає популярнішою з кожною новою стрічкою. Її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 1073
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 122
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 696
Загрузка...
Новини