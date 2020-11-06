Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото

6 листопада відома кіноакторка Емма Стоун святкує день народження: їй виповнюється 32 роки! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Еммою Стоун за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Еммою Стоун, яка стає популярнішою з кожною новою стрічкою. Її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

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