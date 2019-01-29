Відлига та мряка: погода в Україні 30 січня

Погода в Україні на завтра, 30 січня

Замість морозів та снігопадів в Україну прийшла відлига та тумани, а температура повітря поступово підіймається.

Кінець січня відзначиться потеплінням та відлигою, а морози втримаються тільки на заході. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Тому завтра в Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів, у Криму до +14 градусів. Прохолодніше буде на Заході України: вночі -1-3 градуси, вдень від 2 морозу до 2 градусів тепла", – зазначила вона.

Дощі з мокрим снігом пройдуть майже повсюди, окрім південного сходу, де не очікуються суттєві опади. Варто пам'ятати, що через танення снігу можливі зсуви льоду та снігу з дахів.

У Києві 30 січня буде тепла погода з дощем та мокрим снігом і туманами, до +2+4.

"Така погода завершить січень і розпочне лютий. Затягнене хмарами небо будитиме елегійний настрій, хилитиме голову на клавіатуру, сприятиме читанню похмурих віршів та бурчанню – не піддавайтеся! Це ж перші репетиції весни", – підсумувала Діденко.

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