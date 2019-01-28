У ДСНС оголосили важливе попередження

Рятувальники попередили про наслідки снігопадів та потепління в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про небезпеку сходження лавин у кількох областях.

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"За даними УкрГідрометцентру, 28 січня на високогір'ї та в горах Закарпатської, Івано-Франківської областей, 29 січня в горах Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що на Закарпатті також є висока ймовірність зсуву снігу на автошляхи, тому водіям варто бути обачними на дорогах.

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