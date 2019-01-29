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Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста

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Заледенілий Бухарест - фото 1
Заледенілий Бухарест / instagram.com/andreirauta

Фотограф показав наслідки замерзаючого нічного дощу, який перетворив Бухарест у моторошну пастку.

Знайомтесь, Раута Андрей (Rauta Andrei) – професійний фотограф з Румунії, який займається комерційною зйомкою. Нещодавно він став свідком наслідків крижаної бурі, яка вночі скувала Бухарест.

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"Після ночі замерзаючого дощу я прокинувся божевільної та морозної суботи з цілим льодовим та пошкодженим містом. Це дуже незвичайна погода, і це був справжній виклик вийти на вулицю без ковзанів та з надією, що ніяка гілка не впаде на вас. Багатьом авто не пощастило, адже їх пошкодило гілками і навіть цілими деревами, які падали. Дороги також бути у деревах, гілках та кризі і навіть з електрокабелями, що зробило чимало трамваїв нерухомими. Це нагадувало крижаний кінець світу, як у фільмах", – поділився Раута.

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304337

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304338

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304339

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304340

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304341

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304342

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304343

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304344

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304345

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304346

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304347

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304348

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304349

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304350

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304351

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304352

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304353

Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста - фото 304354

Джерело всіх фото: instagram.com/andreirauta

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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