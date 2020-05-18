Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років

Що не варто пити після 50 років

З віком чоловікам варто уважніше стежити не лише за своїм раціоном, а й за вибором напоїв. Від чого варто відмовитись після 50-річчя читайте далі.

Кожен чоловік у будь-якому віці полюбляє потішити себе випивкою чи смачними напоями, аби підняти настрій, однак з роками така звичка може відчутно позначитись на здоров'ї. Тому експерти назвали напої, які варто виключити зі свого раціону після 50 років.

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Перше місце у списку отримала солодка газована вода, яка взагалі не є корисною у жодному віці. Вона місить чимало цукру та різних хімічних речовин, які не найкраще позначаються на роботі організму.

Друге місце зайняв улюблений ранковий напій багатьох. Річ у тому, що зловживання кавою не найкраще позначається на гормональному баласі та статевій функції у чоловіків.

Що не варто пити після 50 років

На третій позначці опинились алкогольні напої. Ні для кого не таємниця, що вони збільшують ризики розвитку цирозу печінки, погіршують роботу серцево-судинної системи, нирок, підшлункової, а також нервової системи. Запам'ятайте, що не існує безпечної дози спиртного.

Далі у списку можна знайти будь-який сік, який за користю прирівнюється до газованих напоїв, адже також містить надто багато цукру.

Що не варто пити після 50 років

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