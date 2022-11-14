На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці
-
- 684
Від раціону залежить не лише стрункість, а й стан здоров'я та робота мозку. Тому учені визначили ідеальну дієту, яка дозволяє почуватись молодим та підтримувати розумову діяльність на високому рівні у будь-якому віці.
Науковці дійшли до висновку, що найкращим раціоном для збереження хорошої активності мозку є середземноморська дієта, пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Як відпочивати так, щоб не втомитися ще більше: поради психолога
Все завдяки високому вмісту овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, оливкової олії та мінімізації м'яса. Саме такий стиль харчування дозволяє людям у літньому віці підтримувати когнітивні функції на вищому рівні, аніж їхнім ровесникам, які надають перевагу іншим смаколикам.
Це підтвердило дослідження за участю 500 пенсіонерів з Шотландії, які ділились своїми харчовими звичками та проходили серію тестів на мислення та пам'ять. Виявилось, що прибічники середземноморської дієти значно краще проходили тестування.
Річ у тому, що дієта позитивно позначається на загальному стані здоров'я, а також діє на специфічні зони мозку, не даючи йому погіршувати роботу з віком.
Читайте також: "Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
- 17 листопада
-
21:5318 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Як швидко подолати стрес: 3 дієві вправи
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
17:45Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
16:49Нічого зайвого: зваблива Кім Кардашян похизувалась фігурою у спідньому – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:50Від снігопадів до ожеледиці: прогноз погоди на 18 листопада в Україні
-
14:52Грайливий Зібров, бабуся-байкерка і Денисенко з вусами: Анна Трінчер випустила кліп "Зай"
-
13:40Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець
-
12:30З першим снігом! Вітальні картинки, листівки і фото з початком зими
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
10:59Гороскоп на 17 листопада: яким знакам Зодіаку заборонена бездіяльність
-
09:55Привітання з Днем студента: прикольні смс, вірші, проза і фото
-
08:506 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
07:59Картинки з Днем студента: прикольні відкритки і листівки на 17 листопада
- 16 листопада
-
21:3117 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:3744-річна Ніколь Шерзінгер блиснула фігурою у крижаній ванні
-
18:49Нема води: важливі поради, як підготувати запас води для надзвичайних ситуацій
-
17:48На Кремлі вже тризуб: Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
15:47Сніг та серйозне похолодання: синоптик розповіла про погоду 17 листопада
-
14:55Як безпечно користуватися портативними газовими плитками – відповідь експертів
-
13:55"Не підкажете, куди дорога нах*р": Цибульська підняла настрій фанатам новим відео
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"
-
10:35Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром
- 12 листопада
-
18:28"Щоб вижити, продали машину": історія Анни, яка була 3 тижні в черзі на виїзд з Херсону
-
14:32Інтерв'ю з GREMO: про благодійні концерти у США та прапор, який продали за 69 тис. доларів
-
10:28Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію
- 11 листопада
-
18:28Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини
-
14:34Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей
-
10:31Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців
- 10 листопада
-
18:26Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря
-
14:31"Було страшно… До нас заїжджали російські танки": Надія про евакуацію з Чернігівщини
-
10:35Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"
- 09 листопада
-
19:32У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто
-
15:27Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем