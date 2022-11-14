Як харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці

Від раціону залежить не лише стрункість, а й стан здоров'я та робота мозку. Тому учені визначили ідеальну дієту, яка дозволяє почуватись молодим та підтримувати розумову діяльність на високому рівні у будь-якому віці.

Науковці дійшли до висновку, що найкращим раціоном для збереження хорошої активності мозку є середземноморська дієта, пише Радіо MAXIMUM.

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Все завдяки високому вмісту овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, оливкової олії та мінімізації м'яса. Саме такий стиль харчування дозволяє людям у літньому віці підтримувати когнітивні функції на вищому рівні, аніж їхнім ровесникам, які надають перевагу іншим смаколикам.

Це підтвердило дослідження за участю 500 пенсіонерів з Шотландії, які ділились своїми харчовими звичками та проходили серію тестів на мислення та пам'ять. Виявилось, що прибічники середземноморської дієти значно краще проходили тестування.

Річ у тому, що дієта позитивно позначається на загальному стані здоров'я, а також діє на специфічні зони мозку, не даючи йому погіршувати роботу з віком.

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