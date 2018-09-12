Від чого краще відмовитись на сніданок

Що не варто їсти на сніданок

Ці продукти краще не вживати на сніданок і взагалі натщесерце.

Про важливість сніданку знає кожен, однак з продуктами для першої трапези все значно складніше. Дієтологи розповіли, від яких страв та смаколиків краще відмовитись на сніданок, щоб не погіршити самопочуття та здоров'я.

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Перш за все, не варто їсти копчені та гострі продукти. Зазвичай, такими бувають продукти з переробленого м'яса, які додають до бутербродів.

Що не варто їсти на сніданок

Під заборону потрапляють і фреші та соки, адже через вміст кислоти виникає посилення виготовлення травних ферментів. Це загрожує неприємними відчуттями у животі та нудотою.

Вода з лимоном натщесерце також не надто корисна, хоча чимало людей вважають споживання такого напою правильною звичкою. Річ у тому, що шлунок не готовий для такого. Краще надавати перевагу воді кімнатної температури без кислот.

Що не варто їсти на сніданок

Якщо ви полюбляєте снідати десертами, то не варто дивуватись, чому вранці виникає відчуття важкості та втоми. Все через різкий стрибок інсуліну. До слова. і кава натщесерце - не найкраща ідея для здорового організму.

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