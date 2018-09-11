Ці ранкові звички заважають схуднути

Правильний початок дня дозволить швидше позбутись зайвих кілограмів, однак є кілька важливих правил.

Ці популярні ранкові звички не лише можуть погіршувати самопочуття, а й заважати схуднути. Тому варто відмовитись від них, що почуватись та виглядати красиво.

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Забуваєте про зарядку

Чимало людей недооцінюють ранкову зарядку, але вона може не лише дозволити швидше прокинутись, а й тримати тіло у тонусі. Тому не варто нехтувати розминкою. Всього 5-15 хвилин ранкової руханки додадуть енергії на весь день.

Від цих ранкових звичок варто відмовитись

Смачна кава

Якщо ви звикли починати день з кави з молоком та пінкою, то краще зробити перерву з цією звичкою. Це надто важкий напій для ранку, адже організму знадобиться більше енергії, щоб його перетравити, аніж можна отримати від кави. До того ж, це заважатиме нормальній трапезі.

Сік з пакетів

Реклами з усіх боків наголошують, що ранок варто починати з соку. Щоправда, йдеться про натуральні напої, а не з пакетів. У магазинних соках дуже багато цукру, а також сумнівні інгредієнти.

Від цих ранкових звичок варто відмовитись

Бутерброди

Саме любов до канапок є прямою перешкодою на шляху до ідеального тіла. Особливо, якщо ви полюбляєте білий хліб, ковбаси та соуси.

Негативне мислення

Дуже мало людей прокидають вранці щасливими, однак саме вранішній настрій програмує мозок на увесь день. Якщо після прокидання ви одразу ж нагнітаєте себе, що буде багато важких справ, то важче буде сконцентруватись і весь організм буде стресувати. Тому починайте день з усмішки, навіть якщо це й важко.

Від цих ранкових звичок варто відмовитись

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