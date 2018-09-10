Чому постійно хочеться їсти: учені знайшли причину

Науковці розповіли, чому люди можуть відчувати постійний голод.

Експерти з Канадського інституту дієтології виявили, що зайва вага знижує чутливість до смаку, тому й виникає постійний голод. Це підтвердило дослідження, яке пояснило, що від надмірного апетиту страждають 87% людей із зайвою вагою.

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Річ у тому, що організм намагається боротись із зайвою вагою і таким чином порушує смакову чутливість. Саме це змушує людей із зайвими кілограмами вживати більше жирної, солодкою та соленої їжі, щоб сповна насититись. Однак це призводить лише о замкнутого кола.

Чому постійно хочеться їсти

Як побороти постійний голод?

Намагайтесь кожну трапезу проводити свідомо: споживати їду спокійно, смакувати кожен шматочок та надавати перевагу корисним продуктам.

Нещодавно, медики розповіли, що буде, якщо пропускати обід. Говорячи, що ви відмовляєтеся від обіду, щоб скинути кілька кілограмів, потрібно бути готовим, що бажання збудеться, але трохи не так, як планувалося. Річ у тому, що пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги за умови, що ви не будете заповнювати "прогалини" під час вечері. Однак є і свої недоліки.

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