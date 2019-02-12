Вибираємо подушку для сну: прості поради

На якість нашого сну впливають не лише температура повітря у спальні, матрац, а й подушка. Тому, якщо ви не хочете відчувати себе розбитим зранку, відповідально підійдіть до підбору цього аксесуару для сну. Розповідаємо, як обрати ідеальну подушку, щоби ваш сон був максимально міцним.

Отже, зверніть увагу на ці поради, щоб підібрати подушку, яка ідеально підійде саме вам.

Розмір

Зверніть увагу на висоту подушки. Вона залежить від ширини ваших плечей, а також м'якості матраца.

Чим більша відстань від краю плеча до шиї, тим вищою має бути ваша подушка.

Тонку подушку можна розглядати, якщо ви спите на м'якому матраці, або спите лише на животі або спині. Сон на тонкій подушці на боці може спричинити болісні відчуття у шийному відділі зранку.

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Форма

Ортопедичні подушки та валики під шию потрібні лише тим, хто страждає від проблем із хребтом. Тому такий тип подушок купувати варто лише після консультації з ортопедом, аби не нашкодити власному здоров'ю.

Ставтесь до вибору подушки відповідально / Credence News

Регулярно міняйте

Як переконатися, що подушку потрібно поміняти? Зігніть її навпіл і відпустіть. Якщо подушка пружно повернулася до первісної форми – нею ще можна користуватися. Зігнута подушка свідчить про те, що її пора міняти.

Тканина має значення

Подушки можуть бути наповнені пухом/пір'ям, синтетикою, шовком або іншими матеріалами. Якщо ви раніше вважали, що синтетичні подушки – справжній ворог для здоров'я, то пора з цією думкою прощатися. На відміну від пуху або пір'я, синтетичні наповнювачі гіпоалергенні, краще "дихають", а також не є відмінним середовищем для пилових кліщів.

Подушку потрібно прати кожного місяця

Періть правильно

Синтетичні подушки можна прати в пральній машині, а от пухові потрібно нести до хімчистки. Стосовно наволочок, то їх потрібно прати один-два рази на тиждень. Подушку – раз на місяць. Якщо цього не робити, ви можете з часом виявити неприємні висипи на обличчі.

Не нехтуйте своїм здоров'ям! Обирайте подушку правильно, аби ваш сон був міцним, а ваш організм міг повноцінно відпочити протягом ночі.

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