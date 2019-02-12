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Як навчитись прасувати сорочку: прості поради
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Ви хочете виглядати стильно в улюбленій сорочці, але при цьому не вмієте прасувати або ж просто не любите це робити? Тоді вам точно стануть у пригоді наші поради!
Якщо ви досі невпевнені чи варто вчитись прасувати, то подумайте, що це знадобиться вам ще не один раз в житті. А для того, щоб процес здавався не таким складним та нудним, ми підготували декілька лайфхаків.
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Як розгладити сорочку правильно:
- Одразу після прання сорочку потрібно стряхнути і повісити на вішалку, так на ній залишиться найменше складок. Починати прасувати потрібно, коли одяг злегка вологий. Якщо ваша сорочка повністю суха, ви можете обприскати її з пульверизатора.
- Найкраще прасувати одяг з вивороту. Так на темних речах не залишиться блискучих слідів. Дослухатись до цієї поради також варто, коли ви невпевнені у власних силах чи якості праски.
- Починати прасування рекомендують з дрібних деталей, наприклад, коміру та манжетів. Для того, щоб не залишити стрілок на рукавах, можна натягнути їх на прасувальну дошку. За її відсутності прасувати рукава варто тільки посередині, не чіпаючи краї.
- А для останнього лайфхаку взагалі не потрібно використовувати праску. Існує спосіб розгладити речі з легких тканин за допомогою кубиків льоду. Разом з декількома сорочками до пральної машини покладіть два-три кубики льоду і включіть режим сушки. Так лід розтане і перетвориться на пару, яка розгладить всі складки.
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