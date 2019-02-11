Науковці назвали метод, який допоможе швидше заснути

Цей метод був розроблений у Стародавній Індії в рамках вивчення практики медитації. Однак, цей спосіб дозволяє не спати, а перебувати в стані близькому до трансу. Згодом учені під керівництвом доктора Ендрю Вейла з Гарвардського університету вдосконалили методику, яка допоможе вам швидше заснути.

Про цей спосіб боротьби з безсонням говорять багато лікарів, а вчені називають його одним з найбільш ефективних.

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До того ж, виконувати його дуже просто. Спочатку потрібно зручно влаштуватися в ліжку і дихати через ніс протягом 4 секунд. Потім потрібно затримати дихання на 7 секунд, потім 8 секунд повільно видихати ротом. Дихати за такою схемою потрібно доти, поки ви не заснете.

Принцип дії такої техніки полягає в тому, що дихання в циклічному ритмі допомагає заспокоїти нервову систему. Саме такою є стародавня техніка, яку індійські йоги використовували при медитації, щоб досягти максимально розслабленого стану.

До того ж, ви можете використовувати систему 4-7-8 протягом дня. Якщо вам потрібно виступити на публіці, на вас чекає складна розмова з керівництвом, ви нервуєтесь перед зустріччю, очікуєте в черзі перед кабінетом стоматолога або з якоїсь іншої причини відчуваєте стрес, спробуйте подихати за цією методикою.

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