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Настя Каменських зачарувала весільною сукнею: Потапові неабияк пощастило з нареченою
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23 травня відбулася урочиста церемонія весілля розкішної співачки Насті Каменських і репера Потапа. Про те, що зірки крутять роман, їхні прихильники підозрювали давно, але лише порівняно нещодавно Олексій Потапенко офіційно оголосив радісну новину. Дивіться, в якій сукні Настя виходила заміж!
Напередодні церемонії одруження Потап виклав у мережу пісню "Константа", яку він присвятив тій, єдиній жінці, котра посіла чільне місце у його серці, – Насті Каменських. Сама ж співачка також на своїй сторінці в Instagram неабияк розігріває прихильників!
І ще: Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання
Співачка виклала світлину у весільній сукні, яка надзвичайно припала до душі її підписникам. У розкішному вбранні нею можна милуватися не одну хвилину.
Крім того, вона показала, як відбуваються збори нареченої:
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