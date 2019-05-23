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Настя Каменських зачарувала весільною сукнею: Потапові неабияк пощастило з нареченою

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Настя Каменських вразила весільною сукнею - фото 1
Настя Каменських вразила весільною сукнею

23 травня відбулася урочиста церемонія весілля розкішної співачки Насті Каменських і репера Потапа. Про те, що зірки крутять роман, їхні прихильники підозрювали давно, але лише порівняно нещодавно Олексій Потапенко офіційно оголосив радісну новину. Дивіться, в якій сукні Настя виходила заміж!

Напередодні церемонії одруження Потап виклав у мережу пісню "Константа", яку він присвятив тій, єдиній жінці, котра посіла чільне місце у його серці, – Насті Каменських. Сама ж співачка також на своїй сторінці в Instagram неабияк розігріває прихильників!

І ще: Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання

Співачка виклала світлину у весільній сукні, яка надзвичайно припала до душі її підписникам. У розкішному вбранні нею можна милуватися не одну хвилину.

Настя Каменських вразила розкішною весільною сукнею - фото 329711

Крім того, вона показала, як відбуваються збори нареченої:

Настя Каменських зачарувала весільною сукнею: Потапові неабияк пощастило з нареченою - фото 329712
Настя Каменських зачарувала весільною сукнею: Потапові неабияк пощастило з нареченою - фото 329713

До слова: Насті Каменських – 32: найсексуальніші та найвідвертіші образи спокусливої співачки

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