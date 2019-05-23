Потап присвятив нову пісню дружині Насті Каменських: відео та слова

В день весілля Потап представив ліричний трек "Константа" з майбутнього альбому і кліп в стилі love stoty. Дивіться миле зізнання у коханні!

23 травня Потап офіційно підтвердив те, що так довго було чутками й припущеннями. Потап та Настя – пара! В день весілля артист зізнався Насті у коханні за допомогою відеокліпу.

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Дивитись онлайн новий кліп ПТП – Константа:

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "КОНСТАНТА"

Еа

ПТП

Я последний кто не написал

О любви ни одной строчки

Нет

Я последний отношения скрывал свои

Сто тысяч лет

Просто я пытался уберечь ее

От лишних глаз слов постов

Я бываю очень откровенным

Только сокровенным для меня

Любовь

Была есть и будет

Плевать что скажут люди

Мой Бог меня судит

А он есть Любовь

Плывем в море судеб

Мы словно на судне

И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше

Всех на этом свете

У нас будут красивые

Милые дети

Люблю тебя больше всех

В этой вселенной

Моя любовь – это константа

Она неизменна

Потому что ты мне

Как зеркало показала

Меня самого настоящего и свободного

Потому что ты судьбу исковерканную

Повернула и теперь

Она из счастья соткана

А

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Даааа

Счастье – это так просто

Встречать обнимать друг друга

Без лишних вопросов

Быть вместе в своем собственном мире

Смотреть обнявшись

Смертельное оружие 4

Счастье – это так легко

Нырять друг в друга глубоко глубоко

Задыхаться от любви в объятиях

Это настоящая любовь

Мать ее

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