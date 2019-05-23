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Потап присвятив нову пісню дружині Насті Каменських: відео та слова

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весілля Потапа та Насті Каменських - фото 1
весілля Потапа та Насті Каменських

В день весілля Потап представив ліричний трек "Константа" з майбутнього альбому і кліп в стилі love stoty. Дивіться миле зізнання у коханні!

23 травня Потап офіційно підтвердив те, що так довго було чутками й припущеннями. Потап та Настя – пара! В день весілля артист зізнався Насті у коханні за допомогою відеокліпу.

І ще: Каменських і Потап одружуються? Прес-служба NK відреагувала на заяву про весілля зірок

Дивитись онлайн новий кліп ПТП – Константа:

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "КОНСТАНТА"

Еа
ПТП
Я последний кто не написал
О любви ни одной строчки
Нет
Я последний отношения скрывал свои
Сто тысяч лет
Просто я пытался уберечь ее
От лишних глаз слов постов
Я бываю очень откровенным
Только сокровенным для меня
Любовь
Была есть и будет
Плевать что скажут люди
Мой Бог меня судит
А он есть Любовь
Плывем в море судеб
Мы словно на судне
И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше
Всех на этом свете
У нас будут красивые
Милые дети
Люблю тебя больше всех
В этой вселенной
Моя любовь – это константа
Она неизменна
Потому что ты мне
Как зеркало показала
Меня самого настоящего и свободного
Потому что ты судьбу исковерканную
Повернула и теперь
Она из счастья соткана
А
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Даааа

Счастье – это так просто
Встречать обнимать друг друга
Без лишних вопросов
Быть вместе в своем собственном мире
Смотреть обнявшись
Смертельное оружие 4
Счастье – это так легко
Нырять друг в друга глубоко глубоко
Задыхаться от любви в объятиях
Это настоящая любовь
Мать ее

До теми: Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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