Вертоліт NASA надіслав перший кольоровий кадр Марса, зроблений з повітря

Перший позаземний дрон Ingenuity надіслав кольорову фотографію Марса, яку зробив під час другого польоту в атмосфері Червоної планети.

Як повідомляє NASA, під час другого польоту дрон вів фотозйомку навколишньої місцевості не тільки за допомогою своєї навігаційної чорно-білої камери, але й кольорової. Опублікований знімок зроблений з висоти 5,2 метра від поверхні планети.

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На фото видно тінь вертольота, кінчики його посадкових опор, а також сліди коліс ровера Perseverance, який доставив дрон на Марс.

Нагадаємо, 22 квітня Ingenuity провів у повітрі 51,9 секунди, встигнувши за цей час піднятися на висоту п'ять метрів і пролетіти на цій висоті сумарно чотири метри, зробивши три повороти навколо власної осі.

Сьогодні, 25 квітня, апарат виконає складніший політ. Вертоліт має піднятися на висоту у п'ять метрів, потім відлетіти 50 метрів в бік, розвернутися і повернутися до початкової точки, пролетівши таким чином сто метрів. При цьому максимальна швидкість польоту буде збільшена з 0,5 до 2 метрів в секунду, а загальний час польоту складе близько 80 секунд.

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