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Вертоліт Ingenuity здійснив другий успішний політ на Марсі: фотофакт

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Політ Ingenuity на Марсі - фото 1
Політ Ingenuity на Марсі / twitter

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity, який прибув на Марс разом з ровером, вдруге злетів над Червоною планетою. Він протримався ну повітрі майже 50 секунд.

Як пише NASA у Twitter, цього разу Ingenuity злетів на висоту близько п'яти метрів. Після нетривалого зависання він нахилився на п'ять градусів і відлетів убік на два метри. Потім безпілотник знову завис і виконав розворот, відправившись на місце посадки.

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"Грай по-крупному або йди додому! Вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши це зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рубежів – більшої висоти, тривалішого зависання і бічного польоту", – відзначають у NASA.

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