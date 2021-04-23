Вертоліт Ingenuity здійснив другий успішний політ на Марсі: фотофакт

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity, який прибув на Марс разом з ровером, вдруге злетів над Червоною планетою. Він протримався ну повітрі майже 50 секунд.

Як пише NASA у Twitter, цього разу Ingenuity злетів на висоту близько п'яти метрів. Після нетривалого зависання він нахилився на п'ять градусів і відлетів убік на два метри. Потім безпілотник знову завис і виконав розворот, відправившись на місце посадки.

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"Грай по-крупному або йди додому! Вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши це зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рубежів – більшої висоти, тривалішого зависання і бічного польоту", – відзначають у NASA.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2 — NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021

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