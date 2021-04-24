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Астронавт NASA показав свіжі вражаючі знімки Землі з борту МКС

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Нові фото Землі - фото 1
Нові фото Землі / twitter

У мережі з'явилися нові приголомшливі кадри нашої планети. Фото опублікував астронавт Майкл Хопкінс, які він зробив, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.

Дослідник NASA, американський льотчик-випробувач та інженер Майкл Хопкінс поділився кількома космічними фото на своїй сторінці в Twitter. Чоловік показав, як Земля виглядає з борту Міжнародної космічної станції.

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"Я впевнений, що у мене найкращий вид в галактиці! З усіх планет у Всесвіті – Земля, безумовно, моя улюблена", – написав астронавт, а також додав, що повернеться на рідну планету через тиждень.

Майкл Хопкінс є 336-им астронавтом NASA і 536-им космонавтом світу. На його рахунку кілька виходів у відкритий космос.

Астронавт NASA показав свіжі вражаючі знімки Землі з борту МКС - фото 456790
Астронавт NASA показав свіжі вражаючі знімки Землі з борту МКС - фото 456787
Астронавт NASA показав свіжі вражаючі знімки Землі з борту МКС - фото 456788
Астронавт NASA показав свіжі вражаючі знімки Землі з борту МКС - фото 456789

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