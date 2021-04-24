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Корабель Crew Dragon-2 з астронавтами на борту пристикувався до МКС: відео

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Crew Dragon-2 - фото 1
Crew Dragon-2 / twitter

У суботу, 24 квітня, пілотований корабель Crew Dragon, який запустила напередодні компанія Ілона Маска SpaceX, пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це сталося близько 12:08 за київським часом.

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX запустили 23 квітня зі стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида. Сьогодні ж (24 квітня) він з чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС, повідомляють International Space Station в Twitter.

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Корабель вперше доставив на станцію астронавтів з трьох країн. Це – співробітники NASA, американці Кетрін Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA), француз Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде. сі вони пробудуть на станції пів року.

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