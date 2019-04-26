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Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху

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Що потрібно освятити на Пасху? - фото 1
Що потрібно освятити на Пасху?

Українці святкуватимуть Пасху 28 квітня – в ніч з суботи на неділю віряни йдуть до церкви освячувати їжу. Дізнайтеся, що потрібно покласти до кошика, які продукти можна, а які не можна святити в церкві на Великдень.

У суботу 27 квітня – останній день Великого посту. Християни, які тримали піст, утримувались від веселощів, забороненої їжі – не вживали протягом усього часу продукти тваринного походження. Саме тому до церкви у кошиках несуть ті харчі, які не їли в піст.

І ще: Вірші на Великдень 2019: найкращі привітання у віршах з Пасхою

Зауважте, що освячену їжу не можна викидати – потрібно все з'їсти самим або поділитися з родичами та сусідами або відтати бідним.

У великодній кошик кладуть паску, яйця, м'ясо, сир, масло, хрін, сіль.

Не можна святити та суворо заборонено приносити до церкви на освячення: ніж, коштовні прикраси, документи, гроші та будь-які матеріальні речі, алкоголь (дозволяється лише кагор), кров'янку та будь-які продукти, виготовлені з крові тварин.

Не радять класти фрукти, овочі, насіння, горіхи, оскільки ці продукти можна було вживати під час посту.

Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху - фото 324143

Зауважте, що у різних храмах час освячення пасок відрізняється. Деякі церкви починають освячувати кошики в суботу, а деякі освячують винятково у Великодню неділю. За традицією влаштовують всеношну – пасхальну літургію, яка триває всю ніч.

На Великдень вітаються особливими словами: "Христос Воскрес!", а відповідають: "Воістину Воскрес!"

Що означає кожен елемент великоднього кошика:

До теми: Картинки з Великоднем 2019: вітальні листівки і відкритки з Пасхою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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