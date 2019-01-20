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Вчені зафіксували незвичайне погодне явище на супутнику Сатурна

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Це перше свідчення літнього дощу на Титані - фото 1
Це перше свідчення літнього дощу на Титані / YouTube

З настанням літа на Північній півкулі Титану починають масово випадати опади.

Кассіні з 2004 року на орбіті Титану, оскільки його атмосфера схожа із земною, а також на ньому існує рідина на поверхні – це робить космічний об'єкт цікавим для вивчення з боку вчених.

І ще: На супутнику Сатурна виявили загадкові лінії

Проаналізувавши знімки, зроблені Кассіні, астрономи зафіксували сильне мерехтіння в північній частині Титану площею у 120 000 квадратних кілометрів. Такий блиск не спостерігався ані в попередніх, ні в наступних зображеннях.

Ймовірно, замість води на грубу (чимось схожу на гальку) поверхню Титана випадає метан, який випарується приблизно через 7,5 років: стільки часу триває на планеті один сезон. Це перше свідчення літнього дощу на північній півкулі Титану.

Вчені зафіксували незвичайне погодне явище на супутнику Сатурна - фото 302390
Вчені зафіксували незвичайне погодне явище на супутнику Сатурна

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Джерело: sciencealert
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