Науковці уточнили вік кілець Сатурна

Зонд Cassini допоміг астрономам з'ясувати, що кільця Сатурна з'явилися відносно недавно, не більше ніж 100 мільйонів років тому.

Згідно з результатами, опублікованими в журналі Science, кільця Сатурна набагато молодші, ніж сама планета.

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"З вимірювань апаратів Voyager і Cassini вже були підказки, що кільця сформувалися не за допомогою Сатурна. Але тепер у нас є набагато більш конкретні докази, які можна було отримати тільки на останньому етапі місії Cassini", – говорить Лучано Іесс, дослідник Римського університету Сапієнца і провідний автор нового дослідження.

Він має на увазі останні дні Cassini, коли космічний корабель завершив свою 13-річну роботу на орбіті Сатурна, зробивши шість прольотів між атмосферою і кільцями Сатурна. Зонд був досить близько, щоб виміряти гравітаційне поле навколо Сатурна і його кілець. Готуючись до вимірювань, Іесс і його команда створили моделі, які передбачали, як може виглядати гравітаційне поле, використовуючи те, що вже було відомо і передбачено про розмір та склад Сатурна.

Учені дізналися більше про вік кілець Сатурна

"Виявилося, що всі ці моделі були помилковими. Ми були просто вражені цими результатами. Гравітаційне поле дивне, і ми просто не розуміли, як воно буде виглядати насправді", – говорить Буркхард Мілітцер, дослідник планет в Каліфорнійському університеті в Берклі і співавтор нового дослідження. За його словами, гравітаційне тяжіння від Сатурна виявляється у 40 мільйонів разів більше, ніж тяжіння кілець.

Оцінки маси кілець, отримані з вимірювань гравітаційного поля, показують, що кільця менш масивні і мають більш світлий колір, ніж вважалося раніше, що вказує на молодий вік і ймовірність того, що кільця раніше були більш масивними, ніж вони є сьогодні.

Так, час утворення кілець – від 10 до 100 мільйонів років – це той же період часу, коли динозаври були знищені, причому також шляхом впливу з космосу. Не зовсім ясно, чи пов'язані ці події якимось чином, але ці нові відкриття дозволяють припустити, що, можливо, Сонячна система була в розпал якогось незвичайного потрясіння об'єктів і зіткнень в той час.

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