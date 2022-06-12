Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей

Собак одомашнили ще близько 29 тисяч років тому, і відтоді вони стали найпопулярнішими видами тварин-компаньйонів у всьому світі. Але досі залишається незрозумілим, чому ж саме вони стали "найкращими друзями людей". Тому в цьому вирішили розібратись японські вчені.

Науковці з Університету Азабу в Японії вважають, що відшукали причини для того, чому ж саме собаки отримали титул найвідданіших друзів. Річ у тому, що вчені виявили дві ключові генні мутації, що можуть пояснити доброзичливість цих тварин до людей, пише Daily Mail.

І ще: Як насправді собаки бачать світ: відповідь вчених

За словами дослідників, саме мутації могли відіграти певну роль в одомашненні собак, адже знижували стрес та робили цуценят більш відкритими до взаємодії з людьми. До сьогодні не вдавалось визначити, що ж саме за гени це були.

Під час одомашнення собаки зазнали серйозного відбору за темпераментом, поведінкою та когнітивними здібностями. Однак генетична основа цих умінь недостатньо зрозуміла, – пояснюють вчені.

Jamie Street on Unsplash

Для цього було проведено ряд досліджень, у якому відстежували взаємодію собак з людьми. 624 домашніх улюбленців розділили на дві групи: давню, до якої входили породи, генетично ближчі до вовків (акіта та сибірський хаскі), та загальну з усіма іншими породами. Вдалось визначити, що представники другої групи частіше дивились на дослідників та проявляли більше шансів прив'язатись, аніж пухнастики з першої групи.

Паралельно учені розглянули відмінності у генах, пов'язані з когнітивними здібностями собак. Це включало гени "гормону кохання" окситоцину (OT) та гени рецептора меланкортину (MC2R), який бере участь у виробленні гормону стресу кортизолу.

Виявилось, що були дві мутації гена MC2R.

Veronika Jorjobert on Unsplash

Ген MC2R був найефективнішим для навичок собак у тесті з вибором смаколиків та розв’язанні завдань, що вказує на те, що цей ген міг мутувати у ранньому процесі одомашнення собак, – підсумовують вчені.

Тобто собаки з часом почали відчувати значно нижчий рівень стресу, перебуваючи поряд з людьми, що й посприяло їхній популярності у якості пухнастих друзів.

Читайте також: У Львові продають миску, з якої пив песик-сапер Патрон: кошти підуть на ЗСУ