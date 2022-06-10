У Львові продають миску, з якої пив песик-сапер Патрон: кошти підуть на ЗСУ

З цієї мисочки Патрон пив під час свого візиту до Львова

Задля підтримки ЗСУ в Україні продавали низку цікавих лотів. Наприклад, панамку соліста гурту KALUSH Orchestra або переможний мікрофон з Євробачення 2022. Тепер же виставили на продаж миску, з якої пив пес-сапер Патрон.

Відповідне оголошення з'явилось на майданчику продажів OLX. Кошти, отримані від продажу мисочки, з якої пив Патрон, перекажуть на потреби ЗСУ.

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Автор оголошення, Анатолій, виставив мисочку за 15 тисяч гривень. Водночас він додав, що вартість лота договірна. А кошти, отримані від його продажу, він обіцяє спрямувати на потреби ЗСУ.

Миска з кафе, в якому перебував Патрон зі своєю сім'єю у Львові, гроші підуть на підтримку ЗСУ. Тільки дзвінки. Продаж за дозволом власників, – повідомляє Анатолій в оголошенні.

Нагадаємо, що до Львова пес-сапер Патрон прибув 1 червня у День захисту дітей. Він зустрічався з дітлахами та дарував їм трішечки своєї чотирилапої уваги.

Пес-сапер Патрон – справжній талісман Чернігівського загону саперів. Він допомагає своїм двоногим колегам знаходити та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. І його вже нагородив президент України Володимир Зеленський.

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