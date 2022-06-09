Як насправді собаки бачать світ: відповідь вчених

Ви колись задумувались, як ваш собака бачить вас та все навколо? Ветеринари вирішили пояснити, як відрізняється світ очима людей та собак, і це справді цікаво.

Ні для кого не таємниця, що собаки по-іншому сприймають світ та бачать кольори. Тому експерти з ветеринарної компанії PocketVet доступно пояснили, які відтінки та форми здатні побачити домашні улюбленці.

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Собаки мають двоколірний зір, що означає, що вони бачать все лише у синьо-жовтих барвах. Тим часом люди бачать все у трьох кольорах: синьому, жовтому та червоному. Тому замість останнього тваринка побачить темно-коричневий. А от зелений буде для них бежевим, а фіолетовий – синім, – ділиться Ріан Рочфорд з клініки.

Зате завдяки будові сітківки ока собаки значно краще бачать та розпізнають рухи у темряві, аніж люди.

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За словами Рочфорд, ці пухнастики також народжуються з розмитішим у 8 разів баченням, ніж у людей. Також у них удвічі нижча здатність сприймати яскравість. Тим часом кут у 20 градусів, під яким розміщені очі у тваринок, робить їх периферичний зір кращим.

Однак це також означає, що вони мають менший бінокулярний зір (не бачать речі як 3D), ніж у людей, що знижує їхнє сприйняття глибини чи здатність визначати відстань між об'єктами, – ділиться ветеринар.

Тому часто ці улюбленці обирають простір для сну не за власними розмірами або можуть не помічати щось зовсім поряд. Тож не хвилюйтесь, якщо на прогулянці собака знайде надто велику гілку та спробує її пронести у дім, не розуміючи, чому ж це так складно.

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