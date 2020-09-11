Вчені показали, як змінюється мозок у космосі

Дослідження вчених дозволило дізнатися, як мозок космонавтів змінюється після тривалого перебування в космосі. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

Фахівці вивчили результати сканування мозку космонавтів до і після життя на Міжнародній космічній станції і прийшли до висновку, що мозок пристосовується до умов невагомості. При цьому, всупереч розхожій думці, не відбувається нейродегенеративних змін.

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У дослідженні взяли участь 11 космонавтів, кожен з яких в середньому провів на орбіті 171 день. Дослідники виявили, що під час тривалих космічних польотів відбувається збільшення білої і сірої речовини в трьох областях мозку, які пов'язані з рухом. Це первинна моторна кора, яка посилає сигнали м'язам, мозочку, який відповідає за координацію, і базальні ганглії, які допомагають під час руху.

Крім цього відбувається перерозподіл спинномозкової рідини, що омиває мозок. Останнє може спричинити зниження гостроти зору. Деякі мікроструктурні зміни в мозку все ще були помітні через сім місяців після повернення космонавтів на Землю.

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