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Телескоп зробив найдетальніші знімки плям на Сонці
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Телескоп GREGOR іспанської обсерваторії Тейде, яким керує німецький консорціум, зробив деталізовані знімки структури Сонця. Ці кадри просто вражають!
"Після серйозного переобладнання оптики телескопа, яке провела група вчених Інституту сонячної фізики Лейбніца, за Сонцем можна спостерігати в набагато вищому дозволі, ніж будь-коли до цього", – йдеться в офіційному релізі.
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В повідомленні наголошується, що "завдяки телескопу GREGOR вчені можуть знімати деталі розміром 50 км, що є дуже маленькою частинкою діаметра Сонця, що досягає 1,4 млн км. Це як бачити голку на футбольному полі в ідеальній якості з відстані одного кілометра".
"Це був дуже цікавий, але і складний проєкт. Лише за рік ми переобладнали оптику, механіку і електроніку телескопа, щоб досягти якомога кращої якості зображення", – зазначила Люсія Кляйнт, керівник проєкту.
Сонячні плями темні утворення на Сонці, області виходу в фотосфери магнітних полів, температура на яких значно нижча, ніж на інших ділянках.
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