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Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
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Вересень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття!
У вересні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими, проте середньої інтенсивності, тож матимуть вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати в першій третині вересня та наприкінці місяця. Триватимуть магнітні бурі всього 1-2 дні.
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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у вересні.
6 вересня відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде середньою і може мати вплив на самопочуття, але незначний: головний біль, неуважність, загальна слабкість. У період 26 вересня будуть незначні магнітні коливання, які зможуть відчути дуже метеочутливі люди.
|Календар магнітних бур на вересень 2020
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|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|23
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|26
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|28
|29
|30
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у вересні:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
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