Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні

Вересень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття!

У вересні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими, проте середньої інтенсивності, тож матимуть вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати в першій третині вересня та наприкінці місяця. Триватимуть магнітні бурі всього 1-2 дні.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у вересні.

6 вересня відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде середньою і може мати вплив на самопочуття, але незначний: головний біль, неуважність, загальна слабкість. У період 26 вересня будуть незначні магнітні коливання, які зможуть відчути дуже метеочутливі люди.

Найпотужнішу магнітну бурю місяця чекайте 29 вересня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання прогнозують і 30 вересня. Вони будуть інтенсивні, проте підуть вже на спад. У цей період ви можете поганого почуватися, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на вересень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у вересні:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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