Вчені оцінили кількість екзопланет з океанами: несподівані дані

Фахівці проаналізували дані про вже відкриті екзопланети і прийшли до висновку, що кожна четверта з них може мати океан.

Результати дослідження опубліковані в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

І ще: Співробітник NASA показав, як виглядає захід Сонця на різних планетах: космічне відео

Група фахівців вивчила 53 екзопланети, які не перевищують за розміром двох радіусів Землі, і чия маса перевищує земну не більше, ніж у вісім разів. Вчені змоделювали умови на цих планетах, щоб зрозуміти, наскільки геологічно активними вони можуть бути. Результати дослідження показали, що всі ці планети, ймовірно, мають вулканічну активність, а кожна четверта може мати океан (найчастіше ховається під льодом).

За останні кілька десятиліть астрономи підтвердили існування понад 4000 екзопланет, багато з яких схожі за розміром на Землю і знаходяться в зоні населеності своєї зірки. Однак для появи життя на планеті необхідна вулканічна або гідротермальна активність.

Це цікаво: Вчені вразили заявою про Плутон: все не так, як ми думали