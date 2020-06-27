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Вчені оцінили кількість екзопланет з океанами: несподівані дані

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Космос - фото 1
Космос / iflscience

Фахівці проаналізували дані про вже відкриті екзопланети і прийшли до висновку, що кожна четверта з них може мати океан.

Результати дослідження опубліковані в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

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Група фахівців вивчила 53 екзопланети, які не перевищують за розміром двох радіусів Землі, і чия маса перевищує земну не більше, ніж у вісім разів. Вчені змоделювали умови на цих планетах, щоб зрозуміти, наскільки геологічно активними вони можуть бути. Результати дослідження показали, що всі ці планети, ймовірно, мають вулканічну активність, а кожна четверта може мати океан (найчастіше ховається під льодом).

За останні кілька десятиліть астрономи підтвердили існування понад 4000 екзопланет, багато з яких схожі за розміром на Землю і знаходяться в зоні населеності своєї зірки. Однак для появи життя на планеті необхідна вулканічна або гідротермальна активність.

Вчені оцінили кількість екзопланет з океанами: несподівані дані - фото 412634

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Джерело: iflscience
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