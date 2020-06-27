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Співробітник NASA показав, як виглядає захід Сонця на різних планетах: космічне відео

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Сахід Сонці у космосі - фото 1
Сахід Сонці у космосі / versiya

Астроном з NASA Джеронімо Вільянуева спроєктував симуляцію заходу на різних планетах Сонячної системи. Відео фахівця опубліковано в блозі агентства.

Джеронімо Вільянуева змонтував відео, коли займався створенням моделюючого інструменту, необхідного для можливої в майбутньому місії на Уран. Як тест він вирішив зімітувати захід Сонця. Просуваючись у своїх дослідженнях, астроном змоделював захід зірки і на інших планетах.

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Як показано на відео, заходи відрізняються за кольором – це через те, що фотони в атмосфері кожного з небесних тіл проходять через різні типи молекул.

За словами представників NASA, інструмент астронома знадобиться, якщо агентство відправить спеціальний зонд в атмосферу Урана. Аналізуючи дані програми, вчені зможуть точніше вивчити хімічний склад світла, що потрапляє в зону сьомої планети.

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Джерело: youtube
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