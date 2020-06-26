Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Вчені вразили заявою про Плутон: все не так, як ми думали

  • 48
Плутон - фото 1
Плутон / phys

Вивчивши знімки зонда New Horizons, вчені прийшли до висновку, що на ранньому етапі існування Плутон був покритий океаном.

Згідно з традиційним уявленням про походження Плутона, ця карликова планета сформувалася з льоду і каменю. Розпад радіоактивних елементів згодом розігрів надра цього небесного тіла, в результаті чого міг сформуватися підповерхневий океан.

І ще: У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри

Однак вчені надали докази "гарячого старту" планети. Вони виявили сліди розширення Плутона на знімках зонда New Horizons. Це суперечить традиційному уявленню про походження небесного тіла, оскільки якби Плутон спочатку був холодним, то його поверхня мала би стиснутися, а не розширитися.

Оскільки вода розширюється при замерзанні, і стискається, коли тане, сценарії "гарячого" і "холодного" старту мають різні наслідки для тектоніки і особливостей поверхні Плутона, пояснюють автори дослідження. Найбільш правдоподібним здається сценарій, при якому Плутон спочатку був гарячим.

Вчені вразили заявою про Плутон: все не так, як ми думали - фото 412470

Це цікаво: У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна

Джерело: phys
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 314
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • Вчора, 16:21
  • 355
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2400890
Загрузка...
Новини