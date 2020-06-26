Вчені вразили заявою про Плутон: все не так, як ми думали

Вивчивши знімки зонда New Horizons, вчені прийшли до висновку, що на ранньому етапі існування Плутон був покритий океаном.

Згідно з традиційним уявленням про походження Плутона, ця карликова планета сформувалася з льоду і каменю. Розпад радіоактивних елементів згодом розігрів надра цього небесного тіла, в результаті чого міг сформуватися підповерхневий океан.

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Однак вчені надали докази "гарячого старту" планети. Вони виявили сліди розширення Плутона на знімках зонда New Horizons. Це суперечить традиційному уявленню про походження небесного тіла, оскільки якби Плутон спочатку був холодним, то його поверхня мала би стиснутися, а не розширитися.

Оскільки вода розширюється при замерзанні, і стискається, коли тане, сценарії "гарячого" і "холодного" старту мають різні наслідки для тектоніки і особливостей поверхні Плутона, пояснюють автори дослідження. Найбільш правдоподібним здається сценарій, при якому Плутон спочатку був гарячим.

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