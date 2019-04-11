Вчені назвали причину, чому у майбутньому не буде машин, які літають

Вчені з'ясували, що подібні машини могли б бути корисними для подолання дистанцій понад 35 кілометрів. Дізнайтеся, чому пересування на таких машинах не вигідне.

Пересування на короткі дистанції автомобілів, які літають, неекологічне та нерентабельне. До такого висновку дійшли вчені з університету Мічигану і команда дослідного центру Ford. Вони вивчили, як можна використовувати літаючі автомобілі та наскільки вигідний такий тип транспорту.

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Дослідження показало, що футуристичний поп-культурний образ того, як люди добираються до роботи на подібних машинах, в найближчій перспективі залишиться лише фантазією. Перельоти на короткі відстані, менше ніж 35 кілометрів – невигідні та можуть нашкодити екології.

Дослідники розглядали три фактори: споживання енергії, викиди газів і економію часу. Потім порівнювали за цими критеріями літаючі автомобілі й звичайні наземні авто. Як виявилося, для пересування на літаючих машинах необхідні великі витрати електроенергії. В даний час електростанції виділяють занадто багато газів, а тому короткі поодинокі поїздки на літаючих автомобілях будуть менш раціональні, ніж пересування на тій самій відстані на звичайному автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

Навпаки, на думку вчених, якщо використовувати літаючі автомобілі на довші відстані як групове таксі або транспорт для спільних поїздок, це може бути більш екологічно і вигідно в плані економії часу.

Це перше дослідження подібного роду – комплексна і всебічна оцінка стійкості літаючих автомобілів. Зараз розробкою такого виду транспорту займаються багато приватних і державних компаній в різних країнах світу – зокрема, свої прототипи створили навіть NASA і Boeing.

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