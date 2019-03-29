Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Екстремальне приземлення найбільшого вантажного літака показали на відео

  • 23
АН-124 "Руслан" - фото 1
АН-124 "Руслан" / life

Найбільший український вантажний літак АН-124 "Руслан" зміг приземлитися навіть при потужному боковому вітрі. Ролик з’явився на офіційній сторінці "Антонов" у Facebook.

Літак АН-124 "Руслан" майстерно приземлився в Гостомелі, не дивлячись на сильний бічний вітер. Це видно з відео, яке опублікували на сторінці підприємства "Антонов" у Facebook.

І ще: Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року

Пілоти відмінно впоралися із завданням і зуміли посадити один з найбільших літаків у світі на смугу рідного гостомельського аеропорту.

Варто відзначити, що АН-124 "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. При цьому до появи АН-225 "Мрія" він був найбільшим літаком.

Читайте також: Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1811
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 485
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1395
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології