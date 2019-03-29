Екстремальне приземлення найбільшого вантажного літака показали на відео

Найбільший український вантажний літак АН-124 "Руслан" зміг приземлитися навіть при потужному боковому вітрі. Ролик з’явився на офіційній сторінці "Антонов" у Facebook.

Літак АН-124 "Руслан" майстерно приземлився в Гостомелі, не дивлячись на сильний бічний вітер. Це видно з відео, яке опублікували на сторінці підприємства "Антонов" у Facebook.

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Пілоти відмінно впоралися із завданням і зуміли посадити один з найбільших літаків у світі на смугу рідного гостомельського аеропорту.

Варто відзначити, що АН-124 "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. При цьому до появи АН-225 "Мрія" він був найбільшим літаком.

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