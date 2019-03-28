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У літак не можна проносити рідину. Але чому?

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Всі пляшки, куплені в д'юті-фрі, попередньо проходять ретельну перевірку - фото 1
Всі пляшки, куплені в д'юті-фрі, попередньо проходять ретельну перевірку / BigPicture

Правило, яке забороняє проносити на борт рідини об'ємом більше 100 мл, діє в кожній авіакомпанії. Але чому саме такі обмеження?

Адже, якщо купити воду або будь-які інші напої після митного огляду, пляшки ніхто не відбирає.

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Вся справа в безпеці: на початку 2000-х років було зафіксовано кілька спроб терактів, при цьому вибухівку на борт терористи проносили під виглядом звичайних рідин. Співробітники служби безпеки ретельно вивчили питання і прийшли до висновку, що будь-які речовини в ємностях до 100 мл сумарно до 1 л не зможуть завдати шкоди літаку.

Навіть, якщо вони вибухонебезпечні, на борту є достатній арсенал засобів для їх знешкодження. Всі пляшки, куплені в д'юті-фрі та інших магазинах "чистої" зони, вже пройшли ретельну перевірку, тому дозволені для провезення на борту в необмежених кількостях.

Правило, яке забороняє проносити на борт рідини об'ємом більше 100 мл, діє в кожній авіакомпанії - фото 317487
Правило, яке забороняє проносити на борт рідини об'ємом більше 100 мл, діє в кожній авіакомпанії

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Джерело: dhs
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