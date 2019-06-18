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Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
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Варення з черешні – одна з найсмачніших закруток, яку можна використовувати не тільки у вигляді десерту. Ягоди черешні смакують також у випічці та з м'ясом. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з черешні. Читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.
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Черешневе варення з кісточками
Інгредієнти:
- Черешня 1 кг
- Цукор 1 кг
- Вода 1 склянка
- Ванільний цукор 5 г
- Лимонна кислота 1 г
Рецепт приготування варення з черешень з кісточками:
- Очистити черешню від плодоніжок, видалити пошкоджені плоди. Промити, дати стекти воді, викласти в емальовану каструлю.
- Залити киплячим цукровим сиропом.
- Варити у два прийоми з перервою між варіннями в 5 годин.
- Додати в кінці другого варіння ванільний цукор, лимонну кислоту.
- Розлити в сухі стерильні банки, наповнюючи їх на 1/2 см нижче верху горлечка, закатати підготовленими кришками.
Джем з черешні на зиму
Інгредієнти:
- Черешня 1 кг
- Цукор 2 склянки
- Лимонний сік 2 столові ложки
- Мигдалева есенція 4 краплі
Рецепт приготування варення з черешні на зиму:
- Ягоди вимити, просушити, очистити від кісточок.
- Подрібнити з в блендері, додати цукор, вимішати й дати кілька годин постояти, щоб сік розчинив цукор.
- Джем варять на повільному вогні в товстостінному посуді, постійно помішуючи. Перед закінченням варіння додайте в джем лимонний сік.
- Готовність перевіряється по густоті краплі: на холодне блюдце капніть краплю джему, і нахиліть його. Якщо крапля не розтікається, джем готовий.
Варення з черешні у мультиварці
Інгредієнти:
- Черешня без кісточок 1 кг
- 1 кг цукру
Рецепт приготування варення з черешні у мультиварці:
- У черешневому варенні, звареному в мультиварці, не використовуємо воду.
- Засипати ягоди цукром.
- Кришку мультиварки закрити, включити на режим Тушкування на 1 годину.
- За цей час банки для варення помити та простерилізувати. Варення, зварене в мультиварці, готово.
- Розливаємо варення з черешні у чисті банки й закриваємо кришками.
Варення з черешень без кісточок
Інгредієнти:
- Черешня 1 кг
- Цукор 1,2 кг
- Вода 0,2 л
Рецепт приготування варення з черешні без кісточок:
- Цукор залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь і 10 хвилин проварити.
- Засипати в сироп промиті та просушені ягоди без кісточок, довести до кипіння і дати відстоятися 12 годин.
- Кип'ятити-охолоджувати його потрібно тричі.
- Готове варення розлити в стерилізовані в банки й закатати.
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Варення з черешні у власному соку
Інгредієнти:
- Черешня 1 кг
- Цукор 800 г
- Сік лимонний 2 ст. ложки
Рецепт приготування варення з черешні у власному соку:
- Помістити полуницю в миску, засипати цукром. Акуратно струсити черешню з цукром, залишити на 5 годин (за цей час черешня дасть сік).
- Банки та металеві кришки вимити, простерилізувати.
- Поставити миску на невеликий вогонь, довести до кипіння. Варити черешневе варення 5 хвилин на невеликому вогні.
- Відставте варення доки не охолоне. Повторіть спробу ще два-три рази.
- Додати лимонний сік. Варити варення з черешень ще 5 хвилин.
- Відразу ж розлити варення з черешні в стерилізовані гарячі банки.
Головні правила і секрети варіння варення з черешні:
- В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з черешні у мультиварці.
- Скільки варити варення? Найпростіший метод приготування – "п'ятихвилинка". Варити черешню необхідно по 5 хвилин в кілька підходів, але проміжний час витримки становить 4-5 годин між етапами варіння.
- Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
- Як варити варення, щоб ягоди були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати ягоди не потрібно, адже вони мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.
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