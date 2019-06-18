Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото

Варення з черешні – одна з найсмачніших закруток, яку можна використовувати не тільки у вигляді десерту. Ягоди черешні смакують також у випічці та з м'ясом. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з черешні. Читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

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Черешневе варення з кісточками

Інгредієнти:​​

Черешня 1 кг

Цукор 1 кг

Вода 1 склянка

Ванільний цукор 5 г

Лимонна кислота 1 г

Рецепт приготування варення з черешень з кісточками:

Очистити черешню від плодоніжок, видалити пошкоджені плоди. Промити, дати стекти воді, викласти в емальовану каструлю. Залити киплячим цукровим сиропом. Варити у два прийоми з перервою між варіннями в 5 годин. Додати в кінці другого варіння ванільний цукор, лимонну кислоту. Розлити в сухі стерильні банки, наповнюючи їх на 1/2 см нижче верху горлечка, закатати підготовленими кришками.

Джем з черешні на зиму

Інгредієнти:​​

Черешня 1 кг

Цукор 2 склянки

Лимонний сік 2 столові ложки

Мигдалева есенція 4 краплі

Рецепт приготування варення з черешні на зиму:

Ягоди вимити, просушити, очистити від кісточок. Подрібнити з в блендері, додати цукор, вимішати й дати кілька годин постояти, щоб сік розчинив цукор. Джем варять на повільному вогні в товстостінному посуді, постійно помішуючи. Перед закінченням варіння додайте в джем лимонний сік. Готовність перевіряється по густоті краплі: на холодне блюдце капніть краплю джему, і нахиліть його. Якщо крапля не розтікається, джем готовий.

Варення з черешні у мультиварці

Інгредієнти:​​

Черешня без кісточок 1 кг

1 кг цукру

Рецепт приготування варення з черешні у мультиварці:

У черешневому варенні, звареному в мультиварці, не використовуємо воду. Засипати ягоди цукром. Кришку мультиварки закрити, включити на режим Тушкування на 1 годину. За цей час банки для варення помити та простерилізувати. Варення, зварене в мультиварці, готово. Розливаємо варення з черешні у чисті банки й закриваємо кришками.

Варення з черешень без кісточок

Інгредієнти:​​

Черешня 1 кг

Цукор 1,2 кг

Вода 0,2 л

Рецепт приготування варення з черешні без кісточок:

Цукор залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь і 10 хвилин проварити. Засипати в сироп промиті та просушені ягоди без кісточок, довести до кипіння і дати відстоятися 12 годин. Кип'ятити-охолоджувати його потрібно тричі. Готове варення розлити в стерилізовані в банки й закатати.

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Варення з черешні у власному соку

Інгредієнти:​​

Черешня 1 кг

Цукор 800 г

Сік лимонний 2 ст. ложки

Рецепт приготування варення з черешні у власному соку:

Помістити полуницю в миску, засипати цукром. Акуратно струсити черешню з цукром, залишити на 5 годин (за цей час черешня дасть сік). Банки та металеві кришки вимити, простерилізувати. Поставити миску на невеликий вогонь, довести до кипіння. Варити черешневе варення 5 хвилин на невеликому вогні. Відставте варення доки не охолоне. Повторіть спробу ще два-три рази. Додати лимонний сік. Варити варення з черешень ще 5 хвилин. Відразу ж розлити варення з черешні в стерилізовані гарячі банки.

Головні правила і секрети варіння варення з черешні:

В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з черешні у мультиварці.

У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з черешні у мультиварці. Скільки варити варення? Найпростіший метод приготування – "п'ятихвилинка". Варити черешню необхідно по 5 хвилин в кілька підходів, але проміжний час витримки становить 4-5 годин між етапами варіння.

Найпростіший метод приготування – "п'ятихвилинка". Варити черешню необхідно по 5 хвилин в кілька підходів, але проміжний час витримки становить 4-5 годин між етапами варіння. Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.

Агар-агар, пектин, желатин. Як варити варення, щоб ягоди були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати ягоди не потрібно, адже вони мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.

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