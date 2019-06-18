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Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото

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Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото - фото 1

Варення з черешні – одна з найсмачніших закруток, яку можна використовувати не тільки у вигляді десерту. Ягоди черешні смакують також у випічці та з м'ясом. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з черешні. Читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

І ще: Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему

Черешневе варення з кісточками

Інгредієнти:​

  • Черешня 1 кг
  • Цукор 1 кг
  • Вода 1 склянка
  • Ванільний цукор 5 г
  • Лимонна кислота 1 г
Варення з черешні на зиму з цілими ягодами - фото 335067

Рецепт приготування варення з черешень з кісточками:

  1. Очистити черешню від плодоніжок, видалити пошкоджені плоди. Промити, дати стекти воді, викласти в емальовану каструлю.
  2. Залити киплячим цукровим сиропом.
  3. Варити у два прийоми з перервою між варіннями в 5 годин.
  4. Додати в кінці другого варіння ванільний цукор, лимонну кислоту.
  5. Розлити в сухі стерильні банки, наповнюючи їх на 1/2 см нижче верху горлечка, закатати підготовленими кришками.

Джем з черешні на зиму

Інгредієнти:​

  • Черешня 1 кг
  • Цукор 2 склянки
  • Лимонний сік 2 столові ложки
  • Мигдалева есенція 4 краплі
Як зробити варення з черешні без варіння - фото 335069

Рецепт приготування варення з черешні на зиму:

  1. Ягоди вимити, просушити, очистити від кісточок.
  2. Подрібнити з в блендері, додати цукор, вимішати й дати кілька годин постояти, щоб сік розчинив цукор.
  3. Джем варять на повільному вогні в товстостінному посуді, постійно помішуючи. Перед закінченням варіння додайте в джем лимонний сік.
  4. Готовність перевіряється по густоті краплі: на холодне блюдце капніть краплю джему, і нахиліть його. Якщо крапля не розтікається, джем готовий.

Варення з черешні у мультиварці

Інгредієнти:​

  • Черешня без кісточок 1 кг
  • 1 кг цукру
Рецепт: Черешневе варення в мультиварці - фото 335073

Рецепт приготування варення з черешні у мультиварці:

  1. У черешневому варенні, звареному в мультиварці, не використовуємо воду.
  2. Засипати ягоди цукром.
  3. Кришку мультиварки закрити, включити на режим Тушкування на 1 годину.
  4. За цей час банки для варення помити та простерилізувати. Варення, зварене в мультиварці, готово.
  5. Розливаємо варення з черешні у чисті банки й закриваємо кришками.

Варення з черешень без кісточок

Інгредієнти:​

  • Черешня 1 кг
  • Цукор 1,2 кг
  • Вода 0,2 л
Рецепт приготування варення з черешень без кісточок - фото 335068

Рецепт приготування варення з черешні без кісточок:

  1. Цукор залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь і 10 хвилин проварити.
  2. Засипати в сироп промиті та просушені ягоди без кісточок, довести до кипіння і дати відстоятися 12 годин.
  3. Кип'ятити-охолоджувати його потрібно тричі.
  4. Готове варення розлити в стерилізовані в банки й закатати.

Це смачно: Як приготувати варення з малини: рецепти з фото

Варення з черешні у власному соку

Інгредієнти:​

  • Черешня 1 кг
  • Цукор 800 г
  • Сік лимонний 2 ст. ложки
Черешня у власному соку - фото 335074

Рецепт приготування варення з черешні у власному соку:

  1. Помістити полуницю в миску, засипати цукром. Акуратно струсити черешню з цукром, залишити на 5 годин (за цей час черешня дасть сік).
  2. Банки та металеві кришки вимити, простерилізувати.
  3. Поставити миску на невеликий вогонь, довести до кипіння. Варити черешневе варення 5 хвилин на невеликому вогні.
  4. Відставте варення доки не охолоне. Повторіть спробу ще два-три рази.
  5. Додати лимонний сік. Варити варення з черешень ще 5 хвилин.
  6. Відразу ж розлити варення з черешні в стерилізовані гарячі банки.

Головні правила і секрети варіння варення з черешні:

  • В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з черешні у мультиварці.
  • Скільки варити варення? Найпростіший метод приготування – "п'ятихвилинка". Варити черешню необхідно по 5 хвилин в кілька підходів, але проміжний час витримки становить 4-5 годин між етапами варіння.
  • Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
  • Як варити варення, щоб ягоди були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати ягоди не потрібно, адже вони мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.

Більше рецептів: Варення з яблук: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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