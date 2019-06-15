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Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
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Варення з полуниць обожнюють і дорослі, і діти. Як зварити ідеальний полуничний джем? Простими та смачними рецептами приготування варення з полуниць залюбки ділиться Радіо МАКСИМУМ.
Полуничне варення з цілими ягодами
Інгредієнти:
- Полуниця 1 кг
- Цукор 700 г
Рецепт приготування варення з полуниць з цілими ягодами:
- Полуницю помити, відокремити плодоніжки. Пересипати верствами полуницю з цукром. Залишити на кілька годин або на всю ніч. За час "простою" полуниця виділила сік. Рідини досить для того, щоб почати варіння.
- Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і вимикаємо. Залишаємо остигати. Кип'ятити варення з полуниці не треба, бо ягоди розваряться і втратять свій вигляд.
- При першому закипанні не рекомендуємо мішати полуничне варення ложкою. Можна пошкодити ягоди. Струшувати каструлю треба дуже акуратно, тому що сироп може виплеснутися.
- Другий раз доводимо до кипіння і вимикаємо. Залишаємо остигати. Третій раз доводимо до кипіння, проварюємо одну хвилину і розливаємо полуничне варення у банки. Банки попередньо варто простерилізувати.
- Закриваємо стерилізованою кришкою. Варення з полуниці з цілими ягодами готово!
Джем з полуниці на зиму без варіння
Інгредієнти:
- Полуниця 1 кг
- Цукор 1 кг
Рецепт приготування варення з полуниць без варіння:
- Полуницю промиємо і розтовчемо за допомогою товкучки. Вимірюємо вміст. У нас вийшов неповний глечик. Візьмемо таку ж кількість цукру.
- Змішаємо полуницю з цукром в глибокій ємності. Ретельно все перемішуємо, залишаємо на 2-3 години, щоб цукор розчинився.
- У чисті, стерилізовані і сухі банки розливаємо полуничне варення. Щільно закручуємо банку з полуничним варенням підготовленою чистою кришкою і відправляємо варення з полуниці (без варіння) в холодильник. Полуничне варення на зиму готове.
Полуничне варення у мультиварці
Інгредієнти:
- 1 кг ягід полуниці (свіжих або заморожених)
- 1 кг цукру
Рецепт приготування варення з полуниць у мультиварці:
- Полуницю перебрати, помити, бажано обсушити. У полуничному варенні, звареному в мультиварці, не використовуємо воду. Відміряти 1 кг цукру. Засипати ним полуницю.
- Кришку мультиварки закрити, включити її на режим Тушкування на 1 годину. За цей час банки для варення помити і простерилізувати. Варення, зварене в мультиварці, готово.
- Розливаємо полуничне варення у чисті банки і закриваємо кришками.
Сухе повидло з полуниці
Інгредієнти:
- Полуниця 1 кг
- Цукор 1 кг
- Вода 0,5 л
- Пудра цукрова 90 г
Рецепт приготування сухого варення з полуниць:
- Вимиємо полуницю. Обірвемо хвостики. Воду наллємо в ківш. Додамо цукор.
- Поставимо сироп на повільний вогонь. Проварити його варто до розчинення цукру. Потім викладемо в сироп полуницю. Проварити варення з полуниці 30 хвилин на середньому вогні. Процідимо полуничне варення і залишимо ягоди стікати на добу.
- Потім викладемо ягоди полуниці в керамічну форму і відправимо їх в духовку на 3 години. Температуру встановимо 80 градусів. Цукати з полуниці обваляти в цукровій пудрі. Сухе полуничне варення готове. Подавати такі ягоди полуниці можна як десерт або ж використовувати їх як начинку для пиріжків.
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Варення з полуниць у власному соку
Інгредієнти:
- Полуниця 1 кг
- Цукор 800 г
- Сік лимонний 2 ст. ложки
Рецепт приготування варення з полуниць у власному соку:
- Полуницю вимити, очистити від хвостиків. Помістити полуницю в ємність, засипати цукром. Акуратно струсити полуницю з цукром, залишити на 5-6 годин (за цей час полуниця дасть сік).
- Банки і металеві кришки вимити, простерилізувати. Поставити ємність на невеликий вогонь, довести до кипіння. Варити полуничне варення 7-10 хвилин на невеликому вогні. Додати лимонний сік. Варити полуничне варення ще 2-3 хвилини.
- Відразу ж розлити варення з полуниці в стерилізовані гарячі банки. Закрити банки з варенням стерилізованими кришками. Варення з полуниць у власному соку готове.
Желе з полуниці на зиму
Інгредієнти:
- Полуниця 500 г
- Цукор 300 г
- Желатин 10 г
- Вода 50 г
Рецепт приготування желе з полуниць на зиму:
- Залийте желатин звичайною водою кімнатної температури. Залишити желатин набухати на 10-15 хвилин. Закип'ятити воду в каструлі, встановити сито або спеціальне кільце для стерилізації банок, поставити вимиті скляні банки шийкою вниз. Простерилізувати банки над парою 3-4 хвилини. Кришки можна лише обдати окропом.
- Тим часом очистити полуницю від хвостиків і скласти в миску або каструлю. Промити ягоди в воді, рідину злити.
- Полуницю подрібнити в пюре: можна занурювальним блендером або за допомогою м'ясорубки. Всипати весь цукор до полуничного пюре і поставити варитися на вогонь. Варити після закипання 5-7 хвилин на повільному вогні. Зняти з вогню, остудити. Повторити процедуру варіння ще раз.
- Втретє прогріти пюре. У гарячу масу додати набряклий желатин. Перемішати, щоб желатин розчинився. Не чекаючи сильного кипіння, зняти полуничне желе з вогню.
- Гаряче полуничне желе розкласти в стерильні банки, залишаючи 1 см до горлечка. Вийде приблизно 0,5-0,6 літра желе. Накрити банки з желе кришками і закрутити. Зберігати желе з полуниці в прохолодному темному місці, можна в коморі або погребі.
П'ятихвилинка з полуниці
Інгредієнти:
- Полуниця 1 кг
- Цукор 300 г
- Вода 0,2 л
Рецепт приготування п'ятихвилинки з полуниці:
- Банки промити, простерилізувати будь-яким способом. Зробити сироп з цукру і води. Для цього з'єднати в мисці цукор з водою. Довести до кипіння на невеликому вогні. Охолодити.
- Ягоди добре промити. Полуницю перебрати, очистити. Підготовлені ягоди покласти в сироп і залишити на 10-12 годин. Добре перемішати і поставити на вогонь.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь і витримати 5 хвилин, обережно помішуючи. Відразу перекласти в підготовлені теплі банки і герметично закатати кришки.
Головні правила і секрети варіння полуничного варення:
- В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій ємності. Також можна варити полуничне варення у мультиварці.
- Скільки варити варення? Після того, як засипали варення цукром, перемішати і залишити на 4-6 годин, щоб полуниця пустила сік. Каструлю з ягодами поставити на вогонь і довести до кипіння. Кип'ятити варення в середньому 5 хвилин, на помірному вогні, знімаючи піну.
- Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
- Як варити варення, щоб ягоди були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати ягоди не потрібно, адже вони мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.
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