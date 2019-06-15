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Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото

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Полуничне варення має дуже солодкий аромат - фото 1
Полуничне варення має дуже солодкий аромат / Pinterest

Варення з полуниць обожнюють і дорослі, і діти. Як зварити ідеальний полуничний джем? Простими та смачними рецептами приготування варення з полуниць залюбки ділиться Радіо МАКСИМУМ.

Полуничне варення з цілими ягодами

Інгредієнти:​

  • Полуниця 1 кг
  • Цукор 700 г
Варення з полуниці на зиму з цілими ягодами - фото 334438
Варення з полуниці на зиму з цілими ягодами

Рецепт приготування варення з полуниць з цілими ягодами:

  1. Полуницю помити, відокремити плодоніжки. Пересипати верствами полуницю з цукром. Залишити на кілька годин або на всю ніч. За час "простою" полуниця виділила сік. Рідини досить для того, щоб почати варіння.
  2. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і вимикаємо. Залишаємо остигати. Кип'ятити варення з полуниці не треба, бо ягоди розваряться і втратять свій вигляд.
  3. При першому закипанні не рекомендуємо мішати полуничне варення ложкою. Можна пошкодити ягоди. Струшувати каструлю треба дуже акуратно, тому що сироп може виплеснутися.
  4. Другий раз доводимо до кипіння і вимикаємо. Залишаємо остигати. Третій раз доводимо до кипіння, проварюємо одну хвилину і розливаємо полуничне варення у банки. Банки попередньо варто простерилізувати.
  5. Закриваємо стерилізованою кришкою. Варення з полуниці з цілими ягодами готово!

Джем з полуниці на зиму без варіння

Інгредієнти:​

  • Полуниця 1 кг
  • Цукор 1 кг
Як зробити варення з полуниць без варіння - фото 334440
Як зробити варення з полуниць без варіння

Рецепт приготування варення з полуниць без варіння:

  1. Полуницю промиємо і розтовчемо за допомогою товкучки. Вимірюємо вміст. У нас вийшов неповний глечик. Візьмемо таку ж кількість цукру.
  2. Змішаємо полуницю з цукром в глибокій ємності. Ретельно все перемішуємо, залишаємо на 2-3 години, щоб цукор розчинився.
  3. У чисті, стерилізовані і сухі банки розливаємо полуничне варення. Щільно закручуємо банку з полуничним варенням підготовленою чистою кришкою і відправляємо варення з полуниці (без варіння) в холодильник. Полуничне варення на зиму готове.

Полуничне варення у мультиварці

Інгредієнти:​

  • 1 кг ягід полуниці (свіжих або заморожених)
  • 1 кг цукру
Рецепт: Полуничне варення в мультиварці - фото 334441
Рецепт: Полуничне варення в мультиварці

Рецепт приготування варення з полуниць у мультиварці:

  1. Полуницю перебрати, помити, бажано обсушити. У полуничному варенні, звареному в мультиварці, не використовуємо воду. Відміряти 1 кг цукру. Засипати ним полуницю.
  2. Кришку мультиварки закрити, включити її на режим Тушкування на 1 годину. За цей час банки для варення помити і простерилізувати. Варення, зварене в мультиварці, готово.
  3. Розливаємо полуничне варення у чисті банки і закриваємо кришками.

Сухе повидло з полуниці

Інгредієнти:​

  • Полуниця 1 кг
  • Цукор 1 кг
  • Вода 0,5 л
  • Пудра цукрова 90 г
Сухе полуничне варення рецепт приготування з фото - фото 334442
Сухе полуничне варення рецепт приготування з фото

Рецепт приготування сухого варення з полуниць:

  1. Вимиємо полуницю. Обірвемо хвостики. Воду наллємо в ківш. Додамо цукор.
  2. Поставимо сироп на повільний вогонь. Проварити його варто до розчинення цукру. Потім викладемо в сироп полуницю. Проварити варення з полуниці 30 хвилин на середньому вогні. Процідимо полуничне варення і залишимо ягоди стікати на добу.
  3. Потім викладемо ягоди полуниці в керамічну форму і відправимо їх в духовку на 3 години. Температуру встановимо 80 градусів. Цукати з полуниці обваляти в цукровій пудрі. Сухе полуничне варення готове. Подавати такі ягоди полуниці можна як десерт або ж використовувати їх як начинку для пиріжків.

Це смачно: Як приготувати варення з малини: рецепти з фото

Варення з полуниць у власному соку

Інгредієнти:​

  • Полуниця 1 кг
  • Цукор 800 г
  • Сік лимонний 2 ст. ложки
Полуниця у власному соку - фото 334443
Полуниця у власному соку

Рецепт приготування варення з полуниць у власному соку:

  1. Полуницю вимити, очистити від хвостиків. Помістити полуницю в ємність, засипати цукром. Акуратно струсити полуницю з цукром, залишити на 5-6 годин (за цей час полуниця дасть сік).
  2. Банки і металеві кришки вимити, простерилізувати. Поставити ємність на невеликий вогонь, довести до кипіння. Варити полуничне варення 7-10 хвилин на невеликому вогні. Додати лимонний сік. Варити полуничне варення ще 2-3 хвилини.
  3. Відразу ж розлити варення з полуниці в стерилізовані гарячі банки. Закрити банки з варенням стерилізованими кришками. Варення з полуниць у власному соку готове.

Желе з полуниці на зиму

Інгредієнти:​

  • Полуниця 500 г
  • Цукор 300 г
  • Желатин 10 г
  • Вода 50 г
Конфітюр з полуниці на зиму - рецепти заготовок - фото 334444
Конфітюр з полуниці на зиму - рецепти заготовок

Рецепт приготування желе з полуниць на зиму:

  1. Залийте желатин звичайною водою кімнатної температури. Залишити желатин набухати на 10-15 хвилин. Закип'ятити воду в каструлі, встановити сито або спеціальне кільце для стерилізації банок, поставити вимиті скляні банки шийкою вниз. Простерилізувати банки над парою 3-4 хвилини. Кришки можна лише обдати окропом.
  2. Тим часом очистити полуницю від хвостиків і скласти в миску або каструлю. Промити ягоди в воді, рідину злити.
  3. Полуницю подрібнити в пюре: можна занурювальним блендером або за допомогою м'ясорубки. Всипати весь цукор до полуничного пюре і поставити варитися на вогонь. Варити після закипання 5-7 хвилин на повільному вогні. Зняти з вогню, остудити. Повторити процедуру варіння ще раз.
  4. Втретє прогріти пюре. У гарячу масу додати набряклий желатин. Перемішати, щоб желатин розчинився. Не чекаючи сильного кипіння, зняти полуничне желе з вогню.
  5. Гаряче полуничне желе розкласти в стерильні банки, залишаючи 1 см до горлечка. Вийде приблизно 0,5-0,6 літра желе. Накрити банки з желе кришками і закрутити. Зберігати желе з полуниці в прохолодному темному місці, можна в коморі або погребі.

П'ятихвилинка з полуниці

Інгредієнти:​

  • Полуниця 1 кг
  • Цукор 300 г
  • Вода 0,2 л
Варення з полуниці 5-хвилинка - фото 334446
Варення з полуниці 5-хвилинка

Рецепт приготування п'ятихвилинки з полуниці:

  1. Банки промити, простерилізувати будь-яким способом. Зробити сироп з цукру і води. Для цього з'єднати в мисці цукор з водою. Довести до кипіння на невеликому вогні. Охолодити.
  2. Ягоди добре промити. Полуницю перебрати, очистити. Підготовлені ягоди покласти в сироп і залишити на 10-12 годин. Добре перемішати і поставити на вогонь.
  3. Довести до кипіння, зменшити вогонь і витримати 5 хвилин, обережно помішуючи. Відразу перекласти в підготовлені теплі банки і герметично закатати кришки.

Головні правила і секрети варіння полуничного варення:

  • В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій ємності. Також можна варити полуничне варення у мультиварці.
  • Скільки варити варення? Після того, як засипали варення цукром, перемішати і залишити на 4-6 годин, щоб полуниця пустила сік. Каструлю з ягодами поставити на вогонь і довести до кипіння. Кип'ятити варення в середньому 5 хвилин, на помірному вогні, знімаючи піну.
  • Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
  • Як варити варення, щоб ягоди були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати ягоди не потрібно, адже вони мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.

Більше рецептів: Варення з яблук: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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