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Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму
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Айва – плід, який заслуговує на особливу увагу, адже він не тільки смачний, а й корисний. Ми підготували для вас найкращі рецепти варення на зиму з айви. Смачного!
Варення з айви зі шкіркою на зиму
Інгредієнти:
- Плоди айви –1 кг
- Цукровий пісок – близько 1 кг
- Вода – 3 склянки
- Сік одного лимона
- Трохи ваніліну
Рецепт приготування айвового варення зі шкіркою на зиму:
- Плоди розрізати навпіл, видалити насіння, розрізати на часточки.
- Воду змішати з цукровим піском і зварити сироп, для цього достатньо довести суміш до кипіння і переконається в тому, що цукор розчинився.
- У сироп викласти м'якуш, ще раз довести до кипіння, прибрати з вогню, залишити остигати на кілька годин.
- Три рази доводити суміш до кипіння і залишати для настоювання і виділення соку протягом декількох годин.
- Після цього м'якуш необхідно приготувати до готовності, тобто до повного розм'якшення м'якоті плодів.
- Приблизно за 5-10 хвилин до готовності варення, в нього додати трохи ваніліну і сік вичавлений з одного лимона.
- Залишилося тільки розкласти частування по банках і закрити кришками.
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Джем з айви без води
Інгредієнти:
- Айва – 2 кг
- Горіхи (волоські, кедрові) – за смаком
- Цукор – 1,5 кг
Рецепт приготування айвового джему без води на зиму з горіхами:
- Айву помити, зняти шкірку, розрізати на шматочки невеликі.
- У каструлю до айви додати трохи рідини та варити близько години, можете навіть більше, щоб айва стала м'якою.
- Засипати цукор, помішуючи варити ще хвилин 50.
- Через 40 хвилин додати горіхи та доварювати помішуючи хвилин 30. В кінці варіння можна додати трохи кедрового горіха.
- Якщо у вас не утворився сироп, залиште в сторону і доваріть пізніше або на наступний день. Можете якщо вам зручніше поварити наприклад годину, вимкнути, дати трохи настоятися і знову поварити хвилин 40. До того моменту, як почне утворюватися сироп і варення стане тягучим і густішим.
Варення з айви – старовинний рецепт
Інгредієнти:
- Айва – 1 кг
- Цукор – 5 склянок
- Вода – 5 склянок
Старовинний рецепт приготування айвового варення на зиму:
- Айву помити, покласти в каструлю, залити водою так, щоб вода покрила плоди, нагріти та кип'ятити 8-10 хвилин.
- Потім швидко перекласти айву в холодну воду та очистити її ножем, розрізати плоди на 2 або 4 частини, видалити серцевину, залити їх гарячим сиропом, приготованим з цукру і води, в якій варили айву.
- Через 3-4 години вистоювання варити при кипінні 5-8 хвилин.
- Потім дати 8-10 годин вистоятися та варити варення з айви 3-4 рази, як описано вище, з 8-годинними вистоюваннями між варіння.
Айва з цукром на зиму
Інгредієнти:
- Айва – 1 кг
- Цукор – 1 кг
Рецепт приготування айви з цукром на зиму:
- Айву вимити, обсушити.
- Айву розрізати та видалити насінну коробочку. Нарізати тонкими частинками.
- Банки вимити з содою, витерти насухо.
- Частинки айви укласти в сухі підготовлені банки, пересипаючи цукром.
- Шар айви, шар цукру, по самі плічка банки.
- Закрити айву в цукрі пластмасовою кришкою і поставити в холодне місце.
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Варення з айви японської шматочками
Інгредієнти:
- Айва – 1 кг
- Цукор – 1,3-1,5 кг
- Вода – 1-1,5 склянки
Рецепт приготування варення з японської айви дольками на зиму:
- Плоди розрізати навпіл (якщо великі – на дольки), вичистити насіння та опустити в киплячий сироп.
- Потім зняти з вогню на 4-6 годин.
- Після чого знову поставити на вогонь, кип'ятити 5 хвилин та вистоювати 10-12 годин. І так повторювати 3-4 рази.
- Варення з японської айви готове, коли шматочки айви стануть прозорими (або температура варення досягне 100°C).
Варення з айви з корицею
Інгредієнти:
- Айва – 300 г
- Лимонний сік – 15 мл
- Кориця мелена – ¼ ч.л.
- Цукор (пісок) – 100 г
Рецепт приготування варення з айви з корицею на зиму:
- Очистити айву, порізати на четвертинки. Видалити серцевину. Порізати дрібніше.
- Покласти в каструлю і залити водою так, що б вона покривала шматочки айви.
- Довести до кипіння. Потім тримати на середньому вогні, помішуючи, хвилин 20, поки айва стане м'якою.
- Додати цукор, лимонний сік і корицю. Зменшити вогонь і дати цукру розчинитися. Помішувати хвилин 5.
- Після чого, помішуючи час від часу, тримати ще хвилин 25 на маленькому вогні. Сироп повинен стати концентрованим, айва – зовсім м'якою, блискучою.
- Зняти з вогню, дати трохи охолонути та перекласти в підготовлену банку.
Варення з айви з апельсином
Інгредієнти:
- Очищена від шкірки та серцевини айва – 3 кг
- Вода – 7 склянок
- Цукор – 2,5 кг
- Апельсин – 1 шт
Рецепт приготування айвового варення з апельсином на зиму:
- Очищену від шкірки та серцевини айву розрізати кубиками або часточками. Серцевини та шкірку не викидати, вони знадобляться для сиропу.
- Шкірку айви та серцевини залити водою і кип'ятити 20 хвилин. Процідити сироп і залити цим сиропом порізану айву.
- Кип'ятити айву 10 хвилин, злити сироп.
- Додати в сироп цукор і довести до кипіння.
- Цукровим сиропом залити айву і залишити настоятися 12 годин.
- Апельсин зі шкіркою розрізати на невеликі квадратики, а потім додати його до айви. Зрідка помішуючи, варити айвове варення, поки сироп не стане бурштинового відтінку. Орієнтовний час готування 40 хвилин.
- Смачне варення з айви з апельсином закотити в стерильні банки. Перевернути банки кришками вниз і так залишити остигати до ранку. Варення зберігати в прохолодному місці.
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