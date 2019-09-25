Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму

як приготувати варення з айви

Айва – плід, який заслуговує на особливу увагу, адже він не тільки смачний, а й корисний. Ми підготували для вас найкращі рецепти варення на зиму з айви. Смачного!

Варення з айви зі шкіркою на зиму

Інгредієнти:​​

Плоди айви –1 кг

Цукровий пісок – близько 1 кг

Вода – 3 склянки

Сік одного лимона

Трохи ваніліну

Рецепт приготування айвового варення зі шкіркою на зиму:

Плоди розрізати навпіл, видалити насіння, розрізати на часточки. Воду змішати з цукровим піском і зварити сироп, для цього достатньо довести суміш до кипіння і переконається в тому, що цукор розчинився. У сироп викласти м'якуш, ще раз довести до кипіння, прибрати з вогню, залишити остигати на кілька годин. Три рази доводити суміш до кипіння і залишати для настоювання і виділення соку протягом декількох годин. Після цього м'якуш необхідно приготувати до готовності, тобто до повного розм'якшення м'якоті плодів. Приблизно за 5-10 хвилин до готовності варення, в нього додати трохи ваніліну і сік вичавлений з одного лимона. Залишилося тільки розкласти частування по банках і закрити кришками.

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Джем з айви без води

Інгредієнти:​​

Айва – 2 кг

Горіхи (волоські, кедрові) – за смаком

Цукор – 1,5 кг

Рецепт приготування айвового джему без води на зиму з горіхами:

Айву помити, зняти шкірку, розрізати на шматочки невеликі. У каструлю до айви додати трохи рідини та варити близько години, можете навіть більше, щоб айва стала м'якою. Засипати цукор, помішуючи варити ще хвилин 50. Через 40 хвилин додати горіхи та доварювати помішуючи хвилин 30. В кінці варіння можна додати трохи кедрового горіха. Якщо у вас не утворився сироп, залиште в сторону і доваріть пізніше або на наступний день. Можете якщо вам зручніше поварити наприклад годину, вимкнути, дати трохи настоятися і знову поварити хвилин 40. До того моменту, як почне утворюватися сироп і варення стане тягучим і густішим.

Варення з айви – старовинний рецепт

Інгредієнти:​​

Айва – 1 кг

Цукор – 5 склянок

Вода – 5 склянок

Старовинний рецепт приготування айвового варення на зиму:

Айву помити, покласти в каструлю, залити водою так, щоб вода покрила плоди, нагріти та кип'ятити 8-10 хвилин. Потім швидко перекласти айву в холодну воду та очистити її ножем, розрізати плоди на 2 або 4 частини, видалити серцевину, залити їх гарячим сиропом, приготованим з цукру і води, в якій варили айву. Через 3-4 години вистоювання варити при кипінні 5-8 хвилин. Потім дати 8-10 годин вистоятися та варити варення з айви 3-4 рази, як описано вище, з 8-годинними вистоюваннями між варіння.

Айва з цукром на зиму

Інгредієнти:​​

Айва – 1 кг

Цукор – 1 кг

Рецепт приготування айви з цукром на зиму:

Айву вимити, обсушити. Айву розрізати та видалити насінну коробочку. Нарізати тонкими частинками. Банки вимити з содою, витерти насухо. Частинки айви укласти в сухі підготовлені банки, пересипаючи цукром. Шар айви, шар цукру, по самі плічка банки. Закрити айву в цукрі пластмасовою кришкою і поставити в холодне місце.

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Варення з айви японської шматочками

Інгредієнти:​​

Айва – 1 кг

Цукор – 1,3-1,5 кг

Вода – 1-1,5 склянки

Рецепт приготування варення з японської айви дольками на зиму:

Плоди розрізати навпіл (якщо великі – на дольки), вичистити насіння та опустити в киплячий сироп. Потім зняти з вогню на 4-6 годин. Після чого знову поставити на вогонь, кип'ятити 5 хвилин та вистоювати 10-12 годин. І так повторювати 3-4 рази. Варення з японської айви готове, коли шматочки айви стануть прозорими (або температура варення досягне 100°C).

Варення з айви з корицею

Інгредієнти:​​

Айва – 300 г

Лимонний сік – 15 мл

Кориця мелена – ¼ ч.л.

Цукор (пісок) – 100 г

Рецепт приготування варення з айви з корицею на зиму:

Очистити айву, порізати на четвертинки. Видалити серцевину. Порізати дрібніше. Покласти в каструлю і залити водою так, що б вона покривала шматочки айви. Довести до кипіння. Потім тримати на середньому вогні, помішуючи, хвилин 20, поки айва стане м'якою. Додати цукор, лимонний сік і корицю. Зменшити вогонь і дати цукру розчинитися. Помішувати хвилин 5. Після чого, помішуючи час від часу, тримати ще хвилин 25 на маленькому вогні. Сироп повинен стати концентрованим, айва – зовсім м'якою, блискучою. Зняти з вогню, дати трохи охолонути та перекласти в підготовлену банку.

Варення з айви з апельсином

Інгредієнти:​​

Очищена від шкірки та серцевини айва – 3 кг

Вода – 7 склянок

Цукор – 2,5 кг

Апельсин – 1 шт

Рецепт приготування айвового варення з апельсином на зиму:

Очищену від шкірки та серцевини айву розрізати кубиками або часточками. Серцевини та шкірку не викидати, вони знадобляться для сиропу. Шкірку айви та серцевини залити водою і кип'ятити 20 хвилин. Процідити сироп і залити цим сиропом порізану айву. Кип'ятити айву 10 хвилин, злити сироп. Додати в сироп цукор і довести до кипіння. Цукровим сиропом залити айву і залишити настоятися 12 годин. Апельсин зі шкіркою розрізати на невеликі квадратики, а потім додати його до айви. Зрідка помішуючи, варити айвове варення, поки сироп не стане бурштинового відтінку. Орієнтовний час готування 40 хвилин. Смачне варення з айви з апельсином закотити в стерильні банки. Перевернути банки кришками вниз і так залишити остигати до ранку. Варення зберігати в прохолодному місці.

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