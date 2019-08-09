Варення з аличі на зиму: рецепти консервації з кісточками і без

Алича – несправедливо витіснена іншими представниками "ягідних", але варення з неї дуже смачне та корисне. Ми вирішили нарешті реабілітувати аличу в очах господинь: ось найкращі рецепти смачної заготовки на зиму.

Варення з аличі нічим не гірше за славнозвісне персикове, абрикосове та вишневе. Наші рецепти розвіюють стереотип консервації на зиму. Спробуйте і не пожалієте!

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Варення з аличі без кісточок на зиму

Шматочки аличі за цією нескладною рецептурою виходять структурними та цілісними. Тому, якщо ви бажаєте приготувати смачне варення з аличі, яке не скидатиметься на фруктове пюре – цей рецепт саме для вас. Будьте певні: довгими зимовими вечорами смак цього варення зігріватиме й тішитиме вас та ваших рідних.

Інгредієнти:

Алича (червона або жовта) – 2 кг

Цукор – 2 кг

Вода – 1 склянка

Рецепт приготування:

Для варення краще обирайте не переспілі плоди. Це допоможе зберегти цілісність шматочків аличі на подальших етапах приготування варення. Ретельно миємо ягоди і складаємо їх в каструлю. Переходимо до приготування цукрового сиропу. Виливаємо в каструлю воду, доводимо її до кипіння і поступово додаємо цукор. Воду постійно перемішуємо. Як тільки цукор розтане, а сироп закипить, знімаємо з вогню. Заливаємо аличу гарячим сиропом і лишаємо на ніч. Зранку, на поверхні аличі, може утворитися "ковпак" із застиглого цукру. Знімаємо його в іншу ємкість. Заразом – у ту ж саму ємкість – виливаємо сік, що пустився за ніч. Доводимо до кипіння на невеликому вогні сік та цукор, що злили, і знову заливаємо ним ягоди. Такий кулінарний ритуал повторюємо ще три рази. З кожним разом сироп повинен ставати все густішим, в’язким і більш насиченим. Коли ви повторите процес заливки 3 рази, доведіть варення з ягодами і сиропом до кипіння (вже востаннє) і гарячим розкладіть по заготовлених банках.

Варення з аличі з кісточками

Особливість цього рецепту не лише у смакових характеристиках варення, а й у візуальних. Ягідки аличі виглядають неймовірними завдяки збереженню кісточок. До того ж, це значно полегшує процес приготування і заощаджує час, якого у всіх господинь та господарів наприкінці літа обмаль.

Інгредієнти:

Алича червона – 1 кг

Цукор – 500 - 700 г

Вода – 1,5 склянк

Лимонний сік – 2 чайні ложки

Мелена кориця – 0,5 чайної ложки

Гвоздика – 2 зірочки

Рецепт приготування:

Ретельно перебираємо плоди, миємо та видаляємо плодоніжки. Кладемо ягоди в каструлю, насипаємо туди ж цукор з лимонним соком. Перемішавши, лишаємо ємкість на дві години. Через дві години перемішуємо повторно та ставимо варити на плиту помішуючи. Доводимо варення до кипіння, додаємо спеції та варимо до готовності. Це займає, як правило, близько години. Розливаємо варення у банки, які попередньо необхідно простерилізувати над киплячою парою або в духовій шафі при температурі 100 градусів. Завершальний крок. Закатуємо прокип'яченими кришками, накриваємо теплою ковдрою на добу.

Повидло з аличі в мультиварці

Смачно, зручно, а головне – швидко. Саме так можна обрамити процес приготування аличі в гаджеті, який вже давно завоював популярність як в ресторанних кухнях, так і домашніх.

Зважте, що через невеликий об'єм чаші мультиварки варення виходить не багато, буквально кілька баночок.

Інгредієнти:

Алича – 2 кг

Цукор – 1, 600 кг

Як приготувати:

Ретельно перебираємо та миємо плоди. Набираємо в каструлю води і доводимо її до кипіння. Як тільки вода закипить, додаємо аличу і лишаємо її на 5 хвилин в киплячій воді. Коли шкірка на плодах почне тріскатися, зливаємо з аличі окріп і заливаємо плоди холодною водою. Через кілька хвилин рідину варто злити і за бажанням видалити з ягід кісточки, але можна готувати варення і з ними. Наповнюємо ємкість мультиварки аличею і засипаємо її цукром, все перемішуємо. Обираємо на функціональному моніторі режим "випічка" і встановлюємо час 40 хвилин. Поки мультиварка готуватиме смачненьке варення, 40 хвилин ви можете приділити справам, далеким від кулінарії. Коли варення буде готове, мультиварка сигналом проінформує. Вам лишається розкласти варення по стерилізованих баночках, закрити кришками і лишити під ковдрою у перевернутому вигляді на добу.

Джем з жовтої аличі зі шматочками волоського горіха

Здається, саме сонце поцілувало цей рецепт. Насичений янтарний колір варення, яке в результаті виходить, не лишає сумніву у правдивості цих здогадок, а волоські горіхи у складі роблять смак більш інтригуючим та яскравим.

Інгредієнти:

Алича – 1 кг

Цукор – 1,2 кг

Волоські горіхи – 0,5 склянки

Як зварити повидло:

Ретельно перебираємо та миємо плоди. Висипаємо аличу в каструлю, і ставимо на невеликий вогонь. Як тільки ягідки пустять сік, збільшуємо потужність вогню і доводимо до кипіння. Розминаємо аличу до утворення фруктової маси. Масу перекладаємо в сито, під яким встановлюємо ємкість. Перетираємо аличу. У ситі лишаються кісточки і шматочки шкірки, а сік і м'якоть стікають в миску. Сік з м'якоттю виливаємо в каструлю з товстим дном. Додаємо цукор і ставимо на вогонь, періодично помішуємо. Джем варимо на слабкому вогні мінімум годину. Якщо полюбляєте густу та в’язку консистенцію, варіть щонайменше півтори години. За 10-15 хвилин до готовності додаємо подріблені волоські горіхи і продовжуємо варити на слабкому вогні. Киплячим джемом наповнюємо стерильні банки і закручуємо стерильними кришками.

Варення з аличі та какао

Оригінальний смак варення з аличі та какао сподобається і дітлахам, і дорослим.

Інгредієнти:

Алича – 1 кг

Цукор – 1 кг

Ванілін – 10 г

Какао – 70 г

Рецепт приготування:

Перебираємо сливки, миємо і виймаємо кісточки. Засипаємо плоди цукром і лишаємо в такому вигляді на добу. Опісля – додаємо какао і обережно перемішуємо фруктову масу. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння і готуємо на повільному вогні близько години. Ванілін додаємо за 10 хвилин до закінчення готування, все перемішуємо. Якщо полюбляєте густу та в’язку консистенцію, варіть щонайменше півтори години.

Варення з аличі та апельсином

Яскравий смак цього варення стане вашим улюбленим. Будьте певні: осінньо-зимові посиденьки за чашкою гарячого чаю стануть дружніми та чуттєвими, а з цим варенням ще й смачними.

Інгредієнти:

Алича – 1 кг

Апельсин – 2 шт. (обирайте більші)

Цукор – 1 кг

Рецепт приготування:

Миємо апельсини, звільняємо від шкірки, плівок та кісточок. Лишаємо саму м’якоть. Поєднуємо з половиною заготовленого цукру, і злегка, притискаючи ложкою, доводимо до кипіння на помірному вогні. Варимо 5 хвилин обов'язково перемішуючи. Охолоджуємо фруктову масу за кімнатної температури. Розпочинаємо поратися з ягідками аличі. Миємо, звільняємо від кісточок, а тоді варимо з апельсиновою масою ще 5 хвилин. Опісля – лишаємо на кілька годин, після чого відновлюємо варіння. У простерилізовані банки виливаємо фруктову масу, і закочуємо. Попередньо варимо ще 5 хвилин на потужному вогні.

Ароматне і таке смачне варення з аличі готове. Смачного!

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