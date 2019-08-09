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Варення з аличі на зиму: рецепти консервації з кісточками і без
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Алича – несправедливо витіснена іншими представниками "ягідних", але варення з неї дуже смачне та корисне. Ми вирішили нарешті реабілітувати аличу в очах господинь: ось найкращі рецепти смачної заготовки на зиму.
Варення з аличі нічим не гірше за славнозвісне персикове, абрикосове та вишневе. Наші рецепти розвіюють стереотип консервації на зиму. Спробуйте і не пожалієте!
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Варення з аличі без кісточок на зиму
Шматочки аличі за цією нескладною рецептурою виходять структурними та цілісними. Тому, якщо ви бажаєте приготувати смачне варення з аличі, яке не скидатиметься на фруктове пюре – цей рецепт саме для вас. Будьте певні: довгими зимовими вечорами смак цього варення зігріватиме й тішитиме вас та ваших рідних.
Інгредієнти:
- Алича (червона або жовта) – 2 кг
- Цукор – 2 кг
- Вода – 1 склянка
Рецепт приготування:
- Для варення краще обирайте не переспілі плоди. Це допоможе зберегти цілісність шматочків аличі на подальших етапах приготування варення. Ретельно миємо ягоди і складаємо їх в каструлю.
- Переходимо до приготування цукрового сиропу. Виливаємо в каструлю воду, доводимо її до кипіння і поступово додаємо цукор. Воду постійно перемішуємо. Як тільки цукор розтане, а сироп закипить, знімаємо з вогню.
- Заливаємо аличу гарячим сиропом і лишаємо на ніч.
- Зранку, на поверхні аличі, може утворитися "ковпак" із застиглого цукру. Знімаємо його в іншу ємкість. Заразом – у ту ж саму ємкість – виливаємо сік, що пустився за ніч.
- Доводимо до кипіння на невеликому вогні сік та цукор, що злили, і знову заливаємо ним ягоди. Такий кулінарний ритуал повторюємо ще три рази. З кожним разом сироп повинен ставати все густішим, в’язким і більш насиченим.
- Коли ви повторите процес заливки 3 рази, доведіть варення з ягодами і сиропом до кипіння (вже востаннє) і гарячим розкладіть по заготовлених банках.
Варення з аличі з кісточками
Особливість цього рецепту не лише у смакових характеристиках варення, а й у візуальних. Ягідки аличі виглядають неймовірними завдяки збереженню кісточок. До того ж, це значно полегшує процес приготування і заощаджує час, якого у всіх господинь та господарів наприкінці літа обмаль.
Інгредієнти:
- Алича червона – 1 кг
- Цукор – 500 - 700 г
- Вода – 1,5 склянк
- Лимонний сік – 2 чайні ложки
- Мелена кориця – 0,5 чайної ложки
- Гвоздика – 2 зірочки
Рецепт приготування:
- Ретельно перебираємо плоди, миємо та видаляємо плодоніжки.
- Кладемо ягоди в каструлю, насипаємо туди ж цукор з лимонним соком. Перемішавши, лишаємо ємкість на дві години.
- Через дві години перемішуємо повторно та ставимо варити на плиту помішуючи.
- Доводимо варення до кипіння, додаємо спеції та варимо до готовності. Це займає, як правило, близько години.
- Розливаємо варення у банки, які попередньо необхідно простерилізувати над киплячою парою або в духовій шафі при температурі 100 градусів.
- Завершальний крок. Закатуємо прокип'яченими кришками, накриваємо теплою ковдрою на добу.
Повидло з аличі в мультиварці
Смачно, зручно, а головне – швидко. Саме так можна обрамити процес приготування аличі в гаджеті, який вже давно завоював популярність як в ресторанних кухнях, так і домашніх.
Зважте, що через невеликий об'єм чаші мультиварки варення виходить не багато, буквально кілька баночок.
Інгредієнти:
- Алича – 2 кг
- Цукор – 1, 600 кг
Як приготувати:
- Ретельно перебираємо та миємо плоди.
- Набираємо в каструлю води і доводимо її до кипіння. Як тільки вода закипить, додаємо аличу і лишаємо її на 5 хвилин в киплячій воді.
- Коли шкірка на плодах почне тріскатися, зливаємо з аличі окріп і заливаємо плоди холодною водою. Через кілька хвилин рідину варто злити і за бажанням видалити з ягід кісточки, але можна готувати варення і з ними.
- Наповнюємо ємкість мультиварки аличею і засипаємо її цукром, все перемішуємо. Обираємо на функціональному моніторі режим "випічка" і встановлюємо час 40 хвилин. Поки мультиварка готуватиме смачненьке варення, 40 хвилин ви можете приділити справам, далеким від кулінарії.
- Коли варення буде готове, мультиварка сигналом проінформує.
- Вам лишається розкласти варення по стерилізованих баночках, закрити кришками і лишити під ковдрою у перевернутому вигляді на добу.
Джем з жовтої аличі зі шматочками волоського горіха
Здається, саме сонце поцілувало цей рецепт. Насичений янтарний колір варення, яке в результаті виходить, не лишає сумніву у правдивості цих здогадок, а волоські горіхи у складі роблять смак більш інтригуючим та яскравим.
Інгредієнти:
- Алича – 1 кг
- Цукор – 1,2 кг
- Волоські горіхи – 0,5 склянки
Як зварити повидло:
- Ретельно перебираємо та миємо плоди.
- Висипаємо аличу в каструлю, і ставимо на невеликий вогонь. Як тільки ягідки пустять сік, збільшуємо потужність вогню і доводимо до кипіння.
- Розминаємо аличу до утворення фруктової маси.
- Масу перекладаємо в сито, під яким встановлюємо ємкість. Перетираємо аличу. У ситі лишаються кісточки і шматочки шкірки, а сік і м'якоть стікають в миску.
- Сік з м'якоттю виливаємо в каструлю з товстим дном. Додаємо цукор і ставимо на вогонь, періодично помішуємо.
- Джем варимо на слабкому вогні мінімум годину. Якщо полюбляєте густу та в’язку консистенцію, варіть щонайменше півтори години.
- За 10-15 хвилин до готовності додаємо подріблені волоські горіхи і продовжуємо варити на слабкому вогні.
- Киплячим джемом наповнюємо стерильні банки і закручуємо стерильними кришками.
Варення з аличі та какао
Оригінальний смак варення з аличі та какао сподобається і дітлахам, і дорослим.
Інгредієнти:
- Алича – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Ванілін – 10 г
- Какао – 70 г
Рецепт приготування:
- Перебираємо сливки, миємо і виймаємо кісточки.
- Засипаємо плоди цукром і лишаємо в такому вигляді на добу.
- Опісля – додаємо какао і обережно перемішуємо фруктову масу.
- Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння і готуємо на повільному вогні близько години. Ванілін додаємо за 10 хвилин до закінчення готування, все перемішуємо. Якщо полюбляєте густу та в’язку консистенцію, варіть щонайменше півтори години.
Варення з аличі та апельсином
Яскравий смак цього варення стане вашим улюбленим. Будьте певні: осінньо-зимові посиденьки за чашкою гарячого чаю стануть дружніми та чуттєвими, а з цим варенням ще й смачними.
Інгредієнти:
- Алича – 1 кг
- Апельсин – 2 шт. (обирайте більші)
- Цукор – 1 кг
Рецепт приготування:
- Миємо апельсини, звільняємо від шкірки, плівок та кісточок. Лишаємо саму м’якоть.
- Поєднуємо з половиною заготовленого цукру, і злегка, притискаючи ложкою, доводимо до кипіння на помірному вогні. Варимо 5 хвилин обов'язково перемішуючи. Охолоджуємо фруктову масу за кімнатної температури.
- Розпочинаємо поратися з ягідками аличі. Миємо, звільняємо від кісточок, а тоді варимо з апельсиновою масою ще 5 хвилин.
- Опісля – лишаємо на кілька годин, після чого відновлюємо варіння.
- У простерилізовані банки виливаємо фруктову масу, і закочуємо. Попередньо варимо ще 5 хвилин на потужному вогні.
Ароматне і таке смачне варення з аличі готове. Смачного!
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