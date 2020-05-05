Вагітна Кеті Перрі приміряла образ туалетного паперу

Популярна співачка та суддя шоу American Idol Кеті Перрі не стомлюється тішити своїх прихильників чудернацькими образами, присвяченими карантинним будням. Цього разу зірка перевтілилась у туалетний папір. І, знаєте, вагітна Перрі прекрасно виглядає навіть в образі дефіцитного рулону.

Зауважимо, що раніше Кеті Перрі поставала перед нами в образі санітайзера. Цього разу її "карантинну" колекцію поповнив костюм туалетний папір.

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Усе традиційно. Кеті Перрі таким чином анонсувала вихід нового випуску популярного вокального шоу American Idol, в якому вона є однією з суддів.

В анонсі Перрі побігла діставати банановий хліб, застрягши у проході через не надто скромні габарити костюма.

Ну і не забувайте, що любов до чудернацьких костюмів у Кеті в крові. Так, на Met Gala – 2019 зірка з'явилась в образі люстри, що привернуло до неї максимум уваги.

Цікаво, в образі чого з'явиться наступного разу Кеті. У вас є ідеї?

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