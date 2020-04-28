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Коронавірус Карантин

Кеті Перрі прийшла на шоу American Idol у костюмі антисептика: кумедне відео

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Кеті Перрі не боїться виглядати смішною - фото 1
Кеті Перрі не боїться виглядати смішною

Популярна співачка Кеті Перрі відома завдяки своєму неабиякому почуттю гумору. Це вона регулярно підтверджує несподіваними образами, в яких зірка з'являється у своїх відеокліпах. Не зраджує традиціям Кеті під час появи на популярних шоу.

У ніч з 27 на 28 квітня пройшов перший онлайн-випуск шоу American Idol, у рамках якого всі учасники виходили в ефір з дому. Але найбільше всім запам'ятався вихід Кеті Перрі: вагітна зірка і член журі музичного конкурсу з'явилася перед глядачами в костюмі величезного флакона з дозатором і написом "Музичний санітайзер". З нього виднілися тільки руки й обличчя співачки.

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Щоправда, в новому образі Кеті Перрі можна було споглядати вже за день до шоу, коли вона опублікувала в інстаграмі проморолик, де в тому ж костюмі санітайзера займалася хатніми справами, паралельно розповідаючи про важливість дотримуватися гігієни під час пандемії коронавірусу.

Раніше співачка неодноразово дивувала своїми екстравагантними вбраннями. Наприклад, багатьом запам'яталося її поява на Met Gala – 2019 в образі люстри.

Проходьте кумедний тест, аби визначити яка пісня – гімн твого карантину?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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